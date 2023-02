„I přesto, že jsme v zápase na body nedosáhli, musím děvčata pochválit za to, že odprezentovaly dynamiku a houževnatost, dále měly razanci a důraz,“ chválil svůj výběr i přes porážku kouč Kynžvartu Peter Sabadka.

Od úvodního hvizdu na tom byla lépe Slavia, která si vytvořila až tříbodový náskok, který však dokázal Kynžvart smazat, a v 18. minutě svítil na ukazateli skóre vyrovnaný stav 8:8. Poprvé šly domácí hráčky do vedení v zápase o minutu později, to byl stav 10:9. I nadále byla k vidění vyrovnaná partie, kterou nakonec přetavily v jednobodové vedení po prvním poločase hráčky z Prahy, které si přenesly do druhé poloviny zápasu vedení 14:13.

Zdroj: tvcom.cz

Po obrátce stran slávistky vstřelily domácím tři rychlé branky, čímž tak Kynžvartu odskočily na 18:15. Postupně se však domácí hráčky soupeřkám přiblížily, a to za stavu 20:21. Následně se však Slavia dostala až do pětibrankového trháku, na který Kynžvart dokázal reagovat, ale prohru 27:30 již odvrátit nedokázal. „Ve druhém poločase rozhodlo několik neproměněných našich vyložených šancí,“ narážel Sabadka na klíčové okamžiky zápasu.

„Hráčky se však stále snažily dotáhnout skóre a překlopit vývoj utkání na naší stranu,“ našel pozitivum na utkání slovenský trenér. Kynžvart tak připsal na svůj účet desátou výhru, a teď má před sebou západočeské derby, ve kterém se představí v neděli 26. února na palubovce DHC Plzeň. „V Plzni bychom chtěli navázat na nasazení a výkon proti Slavii, a tím dosáhnout na body,“ přeje si zisk důležitých bodů Sabadka.

Házená Kynžvart – DHC Slavia Praha 27:30 (13:14). Nejvíce branek: Dvořáková 8, Božovič 7, Vávrová 4 – Weisenbilderová 7, Míšová 7, Holeňáková 3. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Sedmimetrové hody: 2/1-6/5. Vyloučení: 3:4. ŽK: 1:2. Diváci: 240.