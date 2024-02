Pokud se někdo nemusí obávat o budoucnost, je to bezpochyby Házená Kynžvart. Klub ze západních Čech je již několik let pověstnou líhní vycházejících házenkářských hvězd. Jedna z nich zazářila o víkendu v Hodoníně při svém prvním startu v dresu Kynžvartu v MOL lize. Teprve sedmnáctiletá Claudie Rampová si užila debut snů, který okořenila svým prvním brankovým zápisem mezi interligovou elitou.

Dorostenka Claudia Rampová si připsala v A-týmu Kynžvartu první start v MOL Lize, který okořenila premiérovou brankou. | Foto: Luděk Eidelpes

„Minulý týden jsem se dozvěděla, že budu trénovat s hráčkami A-týmu,“ vzpomínala Rampová, kdy se dozvěděla o své nominaci do sestavy Západočešek.

„Holky mě přijaly dobře,“ prozradila sympatická dlouhovláska, která přiblížila atmosféru v kabině A-týmu. Rampová poté absolvovala pouze dvě tréninkové jednotky s družstvem slovenského trenéra Petera Sabadky.

„V mé kategorii máme několik herních systémů a kombinací, ale hráčky A-týmu mají podobné, takže některé signály znám. Ty nové jsem se snažila rychle pochopit,“ zdůraznila Rampová, která pochází ze sportovní rodiny, její matka byla skvělou atletkou, otec hrál házenou, bratra učaroval fotbal, který hraje v třetiligové Hostouni a sestra hraje házenou v Chebu.

Kynžvart řádil v Hodoníně. Dvanáct tref Dresslerové či premiérový zásah Rampové

„Bylo to něco jiného než ve starším dorostu,“ přiznala s úsměvem s tím, že rozdíl mezi kategoriemi byl znatelný. Pak přišel na řadu dlouho očekávaný duel s Hodonínem, v němž se Rampová prosadila v 59. minutě a zvýšila vedení Kynžvartu na 36:17.

„Byla jsem nervózní,“ přiznala sedmnáctiletá dívka, že se jí při vstupu na palubovku trochu třásla kolena. Jakmile však vstoupila do hry, vše z ní spadlo. „Jsem šťastná, že jsem dostala šanci a vstřelila svůj první gól v MOL Lize,“ řekla Rampová, která s házenou začínala v Chebu, odkud se přesunula právě do Kynžvartu.

A házená je jejím životním stylem. „Sport je pro mě vším, hlavně házená, žiju pro ni a je to moje velká priorita,“ řekla Rampová. Díky svým výkonům se probojovala i do české juniorské reprezentace.

„Jsem moc ráda, že jsem se dostala do reprezentace, je to velký krok vpřed v mé kariéře,“ poukazovala Rampová, kterou v srpnu čeká cesta do Číny na mistrovství světa. Časem by se ráda probojovala i do hlavního týmu Kynžvartu. „Je to pravda, mým snem je být v budoucnu stabilní součástí kynžvartského A-týmu a hrát MOL ligu či evropské poháry,“ uzavřela Rampová.