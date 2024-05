Příběh nekončí. Házenkářky Kynžvartu dál píší úžasný házenkářský příběh. Západočešky, které v semifinále MOL Ligy vyřadily z boje o mistrovský titul obhájkyně v dresu pražské Slavie, čekají dvě závěrečná vystoupení. Ty se ponesou v rytmu finále MOL Ligy, ve kterém Kynžvart vyzve favorizovaný Most.

Katka Dresslerová, pivotka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

První duel se odehraje v sobotu 11. května od 16.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně, před vyprodanou halou, které požene hráčky Kynžvartu za historickým úspěchem. Právě o blížícím se vrcholu házenkářské sezony jsme si povídali s kynžvartskou pivotkou a českou reprezentantkou Katkou Dresslerovou.

Katko, pomalu z vás vyprchává euforie po postupu ze semifinále, ale pomalu se blíží další adrenalin, kterým bude vrchol sezony, finále MOL Ligy…

Euforie z nás zatím nevyprchala, a když se do toho ruku v ruce přidá i ten adrenalin, slibujeme si od soboty krásný bojovný zápas. Okamžiky štěstí po zápase jsou pro nás jako droga, chceme víc a víc.

Kynžvart tak má ve své krátké historii mezi házenkářskou smetánkou na dosah další velkou výzvu…

Výzva je to pro nás rozhodně velká. Tím, že během krátkého kynžvartského působení v nejvyšší soutěži jsme opět na dosah titulu dokazujeme, že se tady dělá opravdu něco dobře.

V bitvách o nejcennější trofej se vám postaví Most, dalo by se říct, že pro Kynžvart jde o neoblíbeného soupeře…

Neřekla bych neoblíbený soupeř, ale rival. V mém cítění mají tyto dvě slova úplně jiný význam. Naopak, na zápasy s Mostem se vždy velmi těšíme, jde z nás i z celé hry velká energie, bojovnost, tvrdost, přesně tak, jak si házenou představuji. Finále bude parádní podívaná.

Most patří dlouhá léta k české házenkářské špičce, což ho také ve finálových duelech pasuje do role favorita…

Most sahá po svém desátém titulu, role favorita je tedy více než jasná. Pro nás je to ale krásná výchozí pozice, která nás ještě více motivuje. Nemáme co ztratit, ale můžeme získat mnoho. Na víc jsme si v této sezoně jeden zápas dokázali, že i na Most umíme. Musíme věřit ve své schopnosti, hrát s lehkostí, ale zároveň velkým srdcem a odhodláním. Když vložíme do naší hry ještě házenkářskou kvalitu a preciznost, můžeme se v sobotu těšit na velmi krásný zápas v našem podání.

Vy jste však několikrát prokázali své kvality, když jste dokázali porazit nejednoho favorita, právě i Most, to je ta cesta za vítěznou trofejí?

Most se už v semifinále proti Písku prezentoval tvrdou, nekompromisní obranou, která rozhodně nic neodpouští. Pro nás je to ale hnací motor, velká motivace jít do každého souboje a do každé herní situace s o to větší vervou. Dobře si uvědomujeme, že ve finále to bude o detailech a o to více se budeme zaměřovat na koncentrovanost celých sto dvacet minut minut.

Ve finále se ale vše maže, na druhou stranu se však nic neodpouští, když budou rozhodovat opravdu maličkosti…

Bude to velmi náročné, tvrdé a vyhrocené. Chceme velmi vydařený vstup do zápasu, jet si svoje tempo hry a naopak tu soupeřovu kouskovat a tvrdě jím dát najevo, kdo je v D-Produkt Aréně doma. Chceme výhru. Výhru o co největší možný počet gólů, abychom dostali soupeře co nejvíce pod tlak. Pořád je to ale play-off, v sobotu se odehraje jen první poločas. Uděláme maximum proto, abychom do druhého zápasu měli co nejlepší výchozí pozici.

První zápas odehrajete doma, jak náročný duel očekáváte a co tedy bude pro vás, před druhou finálovou bitvou úspěch?

Na naší palubovce bude bouřlivá atmosféra, která celému zápasu dodá úžasný náboj. Naši fanoušci nás v semifinálovém boji hnali každou minutu dopředu a společně jsme vybojovali postup. Teď tomu nebude jinak. Jsou naším osmým hráčem na hřišti. Most to nebude mít snadné.