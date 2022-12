Po výhře na palubovce Ankary, kde vyhrály hráčky Kynžvartu výhru 35:29, tentokrát řádně pocuchaly nervy svým fanoušků, když jim během zápasu přichystaly několik infarktových momentů. A nebylo divu. Hostující hráčky během zápasu smazaly šestibodové manko z prvního duelu a s domácím týmem, to nevypadalo dobře. Ten však nakonec silou vůle dokázal dovést duel do postupové konce, a to i když prohrály.

Do první části duelu vstoupily velmi dobře hráčky Kynžvartu, které si vytvořily dvougólový náskok, když během prvních minut šly do vedení 4:2. Jenže posléze se rozehrály i hostující házenkářky, a to se promítlo i na palubovku, když v 11. minutě šla Ankara poprvé do vedení 6:5. Poté se oba týmy přetahovaly o vedení, když velkou zásluhu na tom měla svými skvělými zákroky brankářka Adéle Srpová, která držela postupové akcie Kynžvartu hodně vysoko.

Postupem minut však přišel zlom. Domácím hráčkám se přestalo dařit v útočné fázi čehož plně využily hráčky Ankary, které profitovaly především ze zbytečných ztrát Kynžvartu. Turkyně rázem převzaly taktovku nad utkáním a postupně si vytvořily pětibrankový náskok 15:10. Trápení Kynžvartu pokračovalo i v závěru první části zápasu, kdy opět doplatil na své chyby v rozehrávce, a proto šel do kabin s čtyřbrankovým mankem 12:16.

Do druhého poločasu naskočily lépe hráčky Ankary, které si postupně vytvořily náskok 20:15. Poté několika skvělými zákroky pomohla svému týmu brankářka Novotná, když Kynžvart dokázal umazat z náskoku hostů na 22:24.

Ale poté si opět kynžvartský výběr vybral slabou chvilku v koncovce, zatímco hostují hráčky mířily přesně, a šly do 26:22. Domácí však nesložily zbraně a díky své bojovnosti se dokázaly přiblížit soupeřkám na rozdíl bodu 25:26. Závěr duelu tak přinesl pořádné drama, po kterém sice Kynžvart odešel poražen, ale díky lepšímu skóre z prvního duelu mohl slavit postup mezi nejlepších šestnáct týmů Evropského poháru. Na svého soupeře si tak bude muset počkat do úterý 13. prosince, kdy bude na programu losování složení osmifinálových dvojic.

Házená Lázně Kynžvart (ČR) - Ankara Yenimahalle BSK (Tur.) 27:29 (12:16). Nejvíce branek: Patrnčiaková 6, Dvořáková 6, Božović 4 – Kaya 7, Bas 5, Tugel 4, Karraslan 4. Rozhodčí: Metodija Ilievski, Mihajlo Ilievski (oba MKD). Vyloučení: 5:7. ŽK: 1:2. Sedmimetrové hody: 1/6:2/4. První zápas: 35:29. Kynžvart: Srpová, Novotná – Königová, Tesařová, Nejedlá, Dvořáková, Vávrová, Michalcová, Patrnčiaková, Bezrukova, Dresslerová, Božović, Hejkalová, Kapusniaková.