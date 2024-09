Samotné utkání načalo zpožděním, a to patnáctiminutovým, jelikož Slávistky dorazily na západ Čech vlakem, ale z důvodu silného větru, který v sobotu nad Českem úřadoval, dorazily k utkání s časovou prodlevou.

„Jsou věci, které neovlivníme a kterými se nemůžeme nechat rozhodit. Pokud chceme sahat po nejcennějším kovu, tak opoždění zápasu by na nás nemělo mít vliv,“ poukazovala brankářka Kynžvartu Adéla Srpová.

A právě úvodu duelu patřil hostujícímu výběru, který si udržoval do 22. minuty dvoubrankový náskok. Poté ale předvedly hráčky Kynžvartu parádní obrat, když čtyřmi brankami v řadě v závěru prvního poločasu otočily ukazatel skóre na svou stranu, když se ujaly vedení 12:9. Poslední slovo v první části zápasu však měly hráčky Slavie, za které stanovila poločasový stav 12:10 Julie Franková.

I do druhého poločasu naskočily házenkářky Kynžvartu velmi dobře, když se soupeřkám utrhly na rozdíl čtyř branek. Pak ale na pořad přišla stíhací jízda Slavie, která sklidila úspěch. Svěřenkyně kouče Daniela Čurdy dokázaly manko smazat a naopak i vytvořily tříbrankový trhák, které nakonec dovedly do vítězného konce.

„Sice jsme do poločasu dobře vstoupili, ale tam to také skončilo. Bohužel dát osm gólů za poločas je velmi málo a na to se nedá vyhrávat,“ smutně poznamenala ke druhé polovině zápasu Srpová. Pro Kynžvart to byla druhá těsná prohra v řadě, přitom cíle měl před startem sezony zcela jiné.

„Je to kruté podruhé za sebou prohrát o gól, ale sezóna je před námi. Musíme jít dál. Další zápas chceme rozhodně vyhrát, nic jiného než dva body ze Slovenska nechceme,“ přeje si brankářka Kynžvartu prolomení neúspěšné série.