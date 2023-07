/HÁZENÁ/ V právě skončené házenkářské sezoně dosáhly starší žákyně Házená Kynžvart na velký úspěch. V Žákovské lize totiž urvaly skvělé třetí místo. A odměna byla sladká. Házenkářské naděje totiž na závěr sezony zamířily na prestižní turnaj do Španělska, kde hájily barvy České republiky. Jak si vedly za hranicemi vycházející hvězdy ze západu Čech? To přiblížila v rozhovoru Deníku Daniela Radová, šéfová výpravy.

Starší žákyně Kynžvartu se představily na turnaji ve Španělsku. | Foto: Házená Kynžvart

Závěr sezony si zpestřily starší žákyně účastí na věhlasném Granollers cupu, můžete přiblížit, o jakou akci šlo?

Granolleres Cup je největší mezinárodní turnaj mládeže v házené v jižní Evropě a v letošním roce se uskutečnil 22. ročník. Město Granollers je vzdálené třicet kilometrů od Barcelony a pyšní se sportovní halou Palau d’Esports de Granollers, která má kapacitu 5 685 míst a byla vystavena pro letní olympijské hry v roce 1992. Turnaj byl vypsán pro všechny věkové mládežnické kategorie jak chlapecké, tak dívčí s účastí 8000 sportovců.

Na turnaji se představily týmy ze všech koutů světa, který vás zaujal nejvíce?

Pro nás mezi ty Nejexotičtější týmy bezesporu patřil Leonas z Chile, Brutus z Argentiny, Mogain, Es Pinheros a H10 z Brazílie nebo Quebec z Kanady.

Vy jste se však museli navíc popasovat s podstatně staršími výběry…

Naše starší žákyně se jako jediný český účastník, zařadil do o rok starší věkové kategorie ročníku hráček narozených v roce 2007 -2008, do které bylo přihlášeno rekordních dvaasedmdesát týmů z celého světa. Postup do nadstavbové části si vybojovaly vždy první dva celky z dvanácti skupin.

Pro hráčky to zcela jistě byla další velmi cenná zkušenost?

Ano, ale pro děvčata šlo již o druhou zajímavou zkušenost na mezinárodní scéně, jelikož v loňském roce se zúčastnila jiného španělského turnaje, a to Sanes cupu 2022. Je to tak trochu za odměnu po velmi náročné sezoně, ale jde zejména o zajímavou konfrontaci úrovně české házené s dalšími kluby, které nepotkáváme každý den v rámci tuzemských soutěží.

Vše, ale nebylo podle vašich představ, když jste během cesty na turnaj museli řešit složitou situaci…

Bylo to krásných a intenzivních šest dní, které si celá výprava i přes počáteční komplikace po cestě na letiště skvěle užila. Díky ochotným zaměstnancům společnosti Eurovia, kteří prokázali maximální ochotu pomoct v nouzi, tým včas a v pořádku odletěl do Barcelony a dál už ho čekalo jen španělské sluníčko a město Granollers, kde to sportem žije. Důkazem toho je dvaadvacet sportovních hal, kde byl turnaj odehrán.

Kynžvart prokázal své kvality již během skupinového vystoupení, když se probojoval do vyřazovacích bojů…

Ze základní šestičlenné skupiny jsme postupovali po třech výhrách, jedné prohře a jedné remíze z druhého místa do předkola nadstavbové části. Že nasazení do skupin je tak trochu sázka do loterie, se ukázalo hned v prvním utkání, ze kterého jsme si odvezli jednoznačnou výhru 18:7 nad norským celkem Floy. V osmifinále jsme pak narazili na španělský celek Helvetia Anaitasuna, kterému jsme po velkém boji nakonec podlehli 15:21 a naše cesta turnajem tak skončila.

I přesto jste ukázali, že i v Čechách se hraje kvalitní házená…

Celý turnaj byl pro naše hráčky velmi netypický. Když pomineme exotiku soupeřů, je potřeba se v první řadě popasovat s vysokými teplotami a různorodostí sportovišť zejména povrchů. Všechna hřiště byla zastřešená, u některých šlo o klasické sportovní haly, někdy to byla jen střecha nad hrací plochou, zrádné byly ale její povrchy. Co se musí nechat, všechna hrací místa měla dostatečně vybavená zázemí. O tom se nám může v České republice jen zdát. Pro představu srovnatelně velké Karlovy Vary nedisponují ani polovičním počtem sportovišť jako má právě Granollers. Tady to sportem opravdu žije, což bylo vidět na každém kroku. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří nám pomohli výpravu zorganizovat a financovat, i těm, kteří se jí zúčastnili jako členové realizačního týmu a samozřejmě také samotným hráčkám, které ve Španělsku zanechaly nezapomenutelnou stopu.