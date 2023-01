Naposledy Kynžvart padl před svými fanoušky se slovenskými Michalovcemi, a to i přesto, že do utkání vstoupil velmi dobře, ale během duelu se nevyvaroval hluchých pasáží, které soupeř tvrdě gólově trestal. „Ze začátku si myslím, že jsme hrály velmi dobře, až na to, že se nám zase nevydařila koncovka, nedaly jsme hodně vyložených šancí,“ narážela Vávrová na špatnou koncovku, která její tým po celé utkání doprovázela.

„Navíc jsme se dopustilyi nevynucených chyb, které pomohly soupeři, aby nám odskočil na vyšší brankový rozdíl, který už jsme nedokázaly stáhnout,“ poukazovala na další nešvar, který její tým v posledních zápasech trápí.

Pátá prohra v řadě. Kynžvart hledá svou tvář

Kynžvart se navíc po sedmé prohře v MOL lize propadl v tabulce na aktuální osmou příčku. „Body už bychom opravdu potřebovaly, pokud se chceme dostat do play-off, ještě máme před sebou hodně zápasů, ve kterých budeme dále bojovat, ještě není nic ztraceného,“ upozorňovala Vávrová na další porci zápasů v MOL lize, které Kynžvart ještě čekají. Jenže nepůjde o nic lehkého, jelikož i soupeři pomýšlejí na play-off.

Mezi zápasy v interlize si vystřihnou házenkářky Kynžvartu vystoupení v Českém poháru, které bude na programu ve středu 25. ledna od 18.00 hodin ve sportovní hale Milana Prokeše. A půjde o hodně. V repríze loňského finále Českého poháru se totiž postaví tentokrát v semifinále Kynžvartu Baník Most. Ten dorazí do lázeňského města z pozice obhájce loňského triumfu, když slavil nad Kynžvartem výhru 36:20.

FOTO: Už postup do finále poháru byl obrovský úspěch, zní z Kynžvartu

„Určitě máme co oplácet,“ dobře ví Vávrová. A není divu. S Mostem totiž mají z předešlého finále kynžvartské házenkářky nevyřízené účty. „Navíc hrajeme v domácím prostředí, a pokud budeme proměňovat brankové příležitosti, které si vytvoříme, a nebudeme kupit zbytečné chyby, jsme schopné Most porazit,“ přemítala Vávrová, co by mohlo posunout její tým proti favoritovi do finále.

A pokud by se tak stalo, zabily by hráčky Kynžvartu dvě mouchy jednou ranou. „Každá výhra nám pomůže k psychické pohodě,“ je si vědoma Vávrová.