Po skvělém středečním obratu v předehrávce 13. kola MOL Ligy, ve kterém házenkářky Kynžvartu dokázaly prodloužit svou úspěšnou sérii v interlize, když dokázaly v bitvě s Dunajskou Stredou vstát z mrtvých a po parádním obratu dosáhly na cennou výhru. Ta je vyhoupla na třetí příčku v soutěži. Po středečním utkání absolvovaly Západočešky ještě na slovenské palubovce tréninkovou jednotku před pátečním přesunem do Skopje k první osmifinálové bitvě EHF European Cupu, kde se představí v sobotu 13. ledna od 18.00 hodin.

Veronika Vávrová, spojka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Opačným směrem ze Slovenska se však vydá kynžvartská spojka Veronika Vávrová, která zažije hodně turbulentní závěr týdne. Mladá puška Kynžvartu totiž nejprve zamíří do Strakonic na maturitní ples, odkud se v ranních hodinách vydá do Vídně a následně odcestuje do dějiště osmifinálové bitvy, tedy do Makedonie. Jak hodnotí parádní obrat na palubovce Dunajské Stredy, a jak je připravena na náročný přesun, který bude trvat něco málo přes sedmnáct hodin a během něho ji čeká bezmála sedmnáct set kilometrů? To prozradila sympatická dlouhovláska v rozhovoru Deníku.

Veroniko máte za sebou úspěšný duel v Dunajské Stredě, kde jste přežili klinickou smrt a po zlepšeném výkonu ve druhé části dokázali duel přetavit v cennou výhru…

Ano, první poločas se nám nevydařil podle našich představ, ale do druhého poločasu jsme nastoupili velmi dobře a po zkvalitnění střelby a zlepšení obrany jsme dokázali výsledek stáhnout a otočit.

Náročný program však pokračuje, když vás teď čeká osmifinále European Cupu ve Skopje…

Včera jsme ještě absolvovali trénink, abychom se připravili takticky na zápas a v pátek odjíždíme na letiště směr Skopje, takže cestování si užijeme dost.

Vy po tréninku na Slovensku zamíříte zpět do Strakonic, kde vás čeká maturitní ples…

Pro mě ten program bude hodně náročný, bohužel datum maturitního plesu se nedal změnit. Jsem moc ráda a děkuji vedení klubu, že mi umožnilo se plesu účasnit.

Jak se s tím v rámci maturitní oslavy versus povinnosti profesionálního sportovce vypořádáte, budete se tedy držet zkrátka nebo si oslavy plně užijete?

Jelikož mě čeká v sobotu náročná cesta a zápas, tak jako profesionální sportovec jsem zodpovědná. Po půlnočním představení se ze šatů převléknu do teplákovky a zamířím na vídeňské letiště.

Navíc cestu absolvujete sama, když k týmu se připojíte až ve Skopje, nepanují tedy nějaké obavy…

Mám trochu obavy z letiště, ještě nikdy jsem neletěla sama, ale na vídeňském letišti už jsem několikrát byla, tak budu doufat, že se neztratím.

Jaký cíl máte před prvním zápasem s Makendonkami, kterým tak zakončíte náročný anglický týden?

V Makedonii se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek. Ve Skopje to nebude jednoduchý zápas, a navíc očekáváme bouřlivou atmosféru. Soupeř nám určitě nedá nic zadarmo.

