Vycházející házenkářské naděje z celé republiky si dají po tři dny dostaveníčko v Kynžvartu. A není divu. Házená Kynžvart totiž pořádá od pátku 7. června do neděle 9. června 49. ročník Kynžvartského poháru a jubilejní 10. ročník memoriálu Milana Prokeše.

Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše. | Foto: Daniel Seifert

„Čeká nás tradičně velká porce sportovních utkání od pátečního rána do nedělního odpoledne, kdy turnaj završí nedělní závěrečný slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků od 14.00 hodin. Každý hrací den bude zahájen mezi 8.00 a 9.30 hodinou,“ říká k nabitému programu Kynžvartského poháru Daniela Radová, ředitelka turnaje.

Do Kynžvartu se tak sjedou házenkářské naděje ze všech koutů republiky, které se představí ve třech kategoriích mini, mladší žačky a starší žákyně. „Celkem se turnaje účastní čtyřiačtyřicet družstev z celé republiky plus jeden host, a to německý klub SV Oberlosa Plauen, což je naše partnerské město pro další chystané projekty,“ podotkla Radová k mezinárodnímu punci, který 49. ročník dostal.

„Ve všech kategoriích máme samozřejmě zastoupení domácích týmů, v kategorii mladších žaček dokonce hned dva, kde si zahrají i naši tři kluci, kteří už jinak válí v týmu Házená Chebsko. Těší nás obrovský zájem tradičních účastníků, ale letos přivítáme třeba také nováčka z Českých Budějovic. V kategorii starších žákyň nebude chybět ani špička Žákovské ligy, i když bez mistra. Na seznamu účastníků najdeme DHC Plzeň, DHC Slavia Praha, VŠ Plzeň, Sokol Písek, takže si tak slibujeme velmi zajímavé sportovní výkony,“ narážela Radová na kvalitní výběry, které do Kynžvartu dorazí.

Kromě tradičních sportovišť, ke kterým patří tartanové hřiště u ZŠ a sportovní hala v areálu TJ se utkání odehrají také na hřišti v Léčebných lázních, a využito bude také asfaltové hřiště v areálu TJ, které pokryje speciální mobilní sportovní povrch. Tradicí se také stává využití sportovní haly v Chodové Plané.

„Děkujeme městu Lázně Kynžvart za poskytnutí vybavení a krásných pohárů do turnaje, Radkovi Motlíkovi za individuální ceny a společnosti Yoursport za ceny pro první tři umístěné týmy. Samozřejmě bez pracovitých rukou zaměstnanců společnosti D-Produkt a D-Produkt Reality vč. Penzionu nad halou bychom se nikam nehnuli. V neposlední řadě děkujeme společnosti Chevak za zapůjčení cisteren na minerálku, společnosti Starnet za internetové pokrytí, společnosti Penam za sponzorský dar v podobě naturálií, Karlovarskému kraji za účelovou finanční dotaci, společnosti EUTIT a Sboru dobrovolných hasičů za zapůjčení vybavení, Radkovi Hlaváčkovi za ozvučení slavnostního zahájení a závěrečného ceremoniálu, společnosti HDT za zapůjčení ozvučení na jednotlivá sportoviště a společnosti AR okenní technika za dopravu sportovního mobilního povrchu,“ posílala ředitelka děkovné vzkazy nejen partnerům turnaje.

Během třídenního turnaje budou na všech hracích místech k dispozici stánky s občerstvením. Veškeré informace k turnaji, rozpisy utkání, průběžné on-line výsledky či fotogalerii najdou zájemci na webových stránkách www.hazena-kynzvart.cz.