Vánoční pauza je ta tam a házenkářky Kynžvartu se navrací zpět do kolotoče MOL Ligy. Po postupu do finále Českého poháru, kterým si zpestřily dlouhou přestávku, čeká výběr ze západu Čech druhá část házenkářské sezony, která bude v podání Kynžvartu hodně náročná.

Annamaria Patrnčiaková, křídlo Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Vše odstartuje odvetná část MOL Ligy, ve které Kynžvart vyzve v chebské D-Produkt Aréně netradičně v neděli 7. ledna od 17.00 hodin nevyzpytatelný Písek, který dorazí na západ Čech v čele s nejlepší střelkyní MOL Ligy Ivetou Korešovou. Jak se hráčky Kynžvartu popraly s vánoční pauzou, s jakými cíli budou vstupovat do druhé poloviny sezony, nebo co očekávají od duelu s Jihočeškami? To přiblížila jedna z nezkušenějších hráček kynžvartského výběru Annamaria Patrnčiaková.

Do MOL Ligy se navrátíte po pauze domácím zápasem proti Písku, jak se těšíte na návrat na palubovku?

Pauza byla krátká, ale mohu říct, že ji beru pozitivně, alespoň jsme tolik nevypadli z herního procesu. Trénovat a hrát těžké zápasy je určitě rozdíl, ale zároveň si myslím, že když máte natrénováno v těžkých zápasech, máte z čeho čerpat, takže se těšíme a doufáme, že získáme dva body a úspěšně zahájíme odvetnou část MOL Ligy.

Proti Písku vás ale nečeká nic lehkého, protože v podzimním utkání jste museli bojovat až do konce, kdy jste nakonec získali bod za remízu 27:27…

Ano, byl to začátek sezony a tento zápas nebyl podle našich představ. S Pískem jsme odehráli ještě jeden zápas v Českém poháru a ten byl z naší strany mnohem lepší. Víme, že nás v rámci MOL Ligy nečeká nic lehkého, ale také víme, na co se musíme připravit. Do zápasu zbývá ještě pár dní, kdy se budeme snažit doladit detaily. Cíl je jasný, vyhrát!

Jak těžký zápas tedy očekáváte a co podle vás bude v tomto duelu rozhodující?

Jak už jsem zmínila v předchozí větě, zápas bude určitě těžký, ale budeme mít výhodu domácího prostředí. Rozhodující bude určitě obranná fáze a dobrá obrana bude základem pro rychlé přechodové fáze. Samozřejmě bude důležité vyvarovat se technických chyb a proměňovat čisté šance.

Jihočeský tým v letošní sezoně však obral o body nejednoho favorita…

Písek má své kvality, když dokázal porazit například Most, a se Slavií odehrál také velký dobrý zápas.

Nejlepší střelkyní soutěže je písecká Iveta Korešová, budete se jí na palubovce více věnovat?

Korešová je ústřední postavou Písku, takže jí samozřejmě musíme věnovat velkou pozornost, ale určitě nemůžeme podcenit i ostatní hračky, proto se musíme zaměřit na celý tým.

Tradičně budete spoléhat i na podporu fanoušků, na co byste je tedy pozvala?

Popravdě řečeno, fanoušci jsou pro nás velmi důležití. jsou našim sedmým hráčem a jejich podpora nás vždy žene dopředu a za to jim patří velké díky. Ráda bych všechny fanoušky pozvala na zajímavý zápas, ve kterém chceme uspět a zároveň si přejeme, aby byli fanoušci s námi.