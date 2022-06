Asi největším tahákem, který je už zdálky viditelný, je letoun Tupolev TU-154M přezdívaný Naganský expres. Bývalý vládní speciál v roce 1998 přivezl z japonského Nagana do Prahy naše hokejisty, kteří na olympijském Turnaji století vybojovali zlaté medaile.

Legendární stroj přepravili do Kunovic před šesti lety z armádního letiště v Praze-Kbelích po silnici během akce nazvané výstižně Velký přelet. Nadšenci z kunovického muzea přitom museli před přesunem z letadla odmontovat celá křídla včetně centroplánu a motorové gondoly, což byl samo o sobě výjimečný počin. V Kunovicích pak během dvou let celé letadlo znovu smontovali dohromady.

Dnes se zde můžete podívat i do interiéru a představit si, jak cestovali Václav Havel, Václav Klaus a další politici nebo Dominik Hašek, Jaromír Jágr a zlatý český hokejový tým.

Letošní novinky

„Na vystavení nyní chystáme další letouny. Jedním z nich je klasický Zlín Z-37 Čmelák. Ten z naší sbírky sloužil v bývalé Německé demokratické republice, vyrobený byl v roce 1968 v Kunovicích. Zrestaurovali jsme ho do původní podoby, jakou měl z výroby. Slavnostní roll-out by měl být zhruba za měsíc. Dalším exponátem je MiG-23 MS, který jsme přivezli na podzim a chtěli bychom ho vystavit také do letošních prázdnin. Ten ale zatím nebude zrestaurovaný, tyto práce zahájíme až po ukončení sezony,“ přiblížil letošní novinky ředitel Leteckého muzea Kunovice Martin Hrabec

Americkým legendám vévodí Cadillac. Jeden zdědil i Klement Gottwald

V zastřešené expozici je vystaven elegantní lehký bitevní letoun Aero L-39 ZA Albatros, cvičná legenda a „filmová hvězda” Zlín Z-126 Trenér II registrace OK-IFG, bezpilotní letoun Sojka III TVM a řez motorem Ivčenko AI-25 TL.

Většinu exponátů na venkovní ploše, mezi něž patří například vyřazené armádní letouny MiG-15, MiG-21, Suchoje, Iljušiny či vrtulník Mi-4, ale také prototyp dopravního letadla L-410 vyráběného právě v Kunovicích, si můžete prohlédnout opravdu zblízka a ze všech stran, případně nahlédnout i do kabiny a na vlastní oči vidět, jak málo místa v ní měl třeba stíhací pilot.

Opravdovou perličkou expozice je „neviditelný letoun“. Víc ale prozrazovat nebudeme…

Pilotní průkaz pro děti

Pro malé návštěvníky letos připravili v Leteckém muzeu v Kunovicích několik novinek. Jednou z nich je edukativní a interaktivní zóna s herními prvky – dvěma letadly a vrtulníkem na hraní. „Jsou vytvořené ze skutečných torz letadel, což je na nich asi nejzajímavější. Nechybí ani interaktivní tabule, kde se děti dozvědí, z jakých všech materiálů jsou letadla vyrobená,“ zve k návštěvě ředitel muzea.

Kdo měl motocykl Simson, byl king. Sběratel jich má padesátku, i unikáty

Další letošní novinkou jsou šlapací letadélka pro děti. V sobotu 4. června se díky tomu mohou i vaše ratolesti zúčastnit úplně první Kunovice Air Race.

„Šlapací letadélka samozřejmě nelétají, ale normálně se jim otáčí vrtule a ovládají se kniplem jako ta skutečná. Ještě před závodem závodníky proškolí instruktoři a vydají jim „pilotní průkazy“. Stejně jako v reálu budou mít „typovku“ na konkrétní typ letadla a budou moci stejně jako klasičtí piloti absolvovat i přeškolení. Malí piloti se pak po vzoru slavných leteckých závodů, jako je Red Bull Air Race, vydají na náročnou trať mezi pylony.“ popisuje Martin Hrabec. Na ty nejlepší čeká odměna.