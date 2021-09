"Za náš vstup do druhé části jsem rád. Byla to klíčová pasáž, kdy jsme odskočili třemi rychlými brankami," okomentoval Tomáš Mariška rozhodující moment zápasu.

Rytíři se sice ani v závěrečné dvacetiminutovce nevzdávali, ale na víc než korekci to nestačilo.

Ve druhé třetině se dokázal ještě na straně hostí prosadit legendární Jaromír Jágr, jenže to už bylo po dalším gólovém úderu Energie v podání Pulpána v oslabení. Navíc účet druhé části uzavřel jeho spoluhráč Redlich.

A vstup Energie do druhé třetiny byl drtivý. Po 54 vteřinách srovnal stav v dohrávané přesilovce Kuba Flek, 14 vteřin po něm zapsal další extraligový gól benjamínek Jiří Kulich a za dalších 19 vteřin dopravil kotouč do klece Rytířů Petr Koblasa - 3:1.

Energie v úterý hostila na ledě KV Arény Jágrovo Kladno. Po první třetině odcházeli do kabin energetici s jednobrankovým mankem, za stavu 0:1. "Pustili jsme Kladno do vedení, což nás možná trochu srazilo. V kabině jsme si řekli, že musíme pokračovat v našem hokeji," prozradil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

