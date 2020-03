„Je to kompromisní řešení. Na to, že ve hře byla i varianta, že by se mohla extraliga i ukončit, tak tohle je o něco přijatelnější řešení. Ideální stav to určitě není, je to ale věc, která je teď pro všechny daná, a my to musíme přijmout a popasovat se s tím,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Ve čtvrtek ráno se energetici sejdou k tréninku, poté se připraví další program mužstva. „Vypracujeme plán na následujících čtrnáct dní, tak abychom byli připraveni na 30. března, kdy by se měl hrát rozhodující zápas s Hradcem o postup z předkola. To teď bude náš úkol,“ přibližuje asistent Martina Pešouta.

Těžký úkol.

„Jednoduché to rozhodně nebude. Více než čtrnáct dní budeme stát a potom nás čeká jeden zápas o všechno. Určitě to standardní není, ale je to pro oba týmy stejné. Navíc je to věc, kterou nikdo nemohl ovlivnit, musíme se s tím popasovat,“ má jasno Tomáš Mariška.

Zda se ale skutečně bude hrát 30. března a pouze jeden, rozhodující zápas, není jisté. „Je to nejvíce pravděpodobná varianta. Kdyby se situace zlepšila, mohlo by se začít hrát dřív, ale nemyslíme si, že to nastane. V podstatě se soutěž dostane do presu a bude se muset zrychlit a zkrátit program,“ myslí si karlovarský asistent.

Pro klub je současná situace tvrdou ranou. Tomáš Mariška lituje hlavně příznivce Energie. „Určitě nás to velmi mrzí, ještě více po dvou odehraných zápasech v Hradci, zvláště po tom druhém, který jsme vyhráli. Pevně věřím, že by obě domácí utkání byla vyprodaná a diváci by si to určitě s námi chtěli užít a zasloužili by si to. Bohužel situace to teď nedovoluje. Po vyhraném úterním zápase by pro nás bylo i výhodné hrát než nechat Hradec odpočinout a dát se znovu do kupy. Ale opakuji, je to pro obě strany stejné,“ poukazuje.

Jak vnímal Tomáš Mariška zápas v Hradci Králové bez diváků? „Pro nás pro trenéry to bylo samozřejmě snazší pro komunikaci s hráči, všechno bylo slyšet, i na ledě. Osvěžil jsem si tak mládežnické časy, kdy se hraje v podobné atmosféře, nebylo to tak úplně nové. Ale samozřejmě chceme a hrajeme to hlavně pro diváky, bez nich je to nestandardní. Hlavně je škoda, když diváci nemohou být přítomní rozhodujícím momentům sezony,“ shrnuje.

Problém s „nabuzením“ hráčů karlovarský asistent jako velký problém neviděl. „Utkání bylo odehráno z obou stran ve vysokém tempu, hokej byl hodně koukatelný. Je ale pravda, že atmosféra hráče ještě více pohltí, a je jedno, jestli vám fanoušci fandí, nebo vám nadávají, to hráči úplně nevnímají, ale spíše atmosféru a ta chyběla,“ krčí rameny Tomáš Mariška.

Vypomůže si Energie v dlouhé pauze přípravným zápasem? „To teď nedokážu úplně říct. Určitě tam nějaké varianty jsou, naši junioři teď budou hrát svoje play-off a moc prostoru tam nebude. Jednou z variant je i Sokolov, který již skončil, ale ještě trénuje. Je to velice nestandardní situace, budeme to muset všechno dobře promyslet, abychom se dokázali dobře připravit,“ uzavírá karlovarský asistent Tomáš Mariška.