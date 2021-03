Pokračuje se dál.

Pondělní duel v Sokolově ukončil v nastavení domácí obránce Jan Pohl a nasměřoval tak sérii k rozhodujícímu pátému utkání do Litoměřic. „Na pravém mantinelu bylo u sebe hrozně moc hráčů, vypíchli to na modrou, přihráli mi to a já jsem to vystřelil. Myslím, že Mára (Marek Švec) tam dobře clonil, a padlo to tam,“ popisuje šťastný střelec gólový moment.

Dnes od 17 hodin je na programu v litoměřické Kalich Aréně poslední zápas série, který rozhodne o postupujícím do dalšího kola play-off. „Řekli jsme si, že jdeme vyhrát. Cílem je postoupit dál, jdeme si za tím,“ hlásí před utkáním kouč Baníku Tomáš Hamara.

Horníci již nic neskrývají. Není co, karty jsou jasně rozdány. „Je to pátý zápas a bude to těžké na obou dvou stranách, budeme to chtít určitě znovu urvat,“ přidává se muž, na kterém bude stát sokolovská defenziva, Jan Pohl.

Jaké jsou šance před klíčovým utkáním?

Litoměřice vstupovaly do série jako jasný favorit a prokazují ohromnou sílu v ofenzivě. Kromě druhého zápasu série, ve kterém se dostaly do vedení a postupně svůj náskok navyšovaly až na konečných 4:0, se jednalo o vzácně podobné bitvy. Baník ve všech třech duelech před třetí dvacetiminutovkou vedl o dvě branky a ve všech případech o své těžce nabyté vedení přišel. Jednou ještě v základní hrací době a odešel z ledu poražen, ve zbylých dvou utkáních se alespoň prodlužovalo a tam horníci urvali výhru.

Resumé? Mladý sokolovský tým nezvládá dotahovat vyhrané zápasy v poklidu do zdárného konce, nalomit se ale případným vyrovnáním úplně nenechá, a pokud na něj není naložen příliš velký tlak, může s Litoměřicemi hrát, a vyhrát. A stejně je to před závěrečným vzájemným zápasem. Šance na postup tady evidentně je.

„Je to zápas o všechno, rozhodnou detaily. Uděláme maximum pro to, abychom to zvládli,“ slibuje útočník Jaromír Kverka.

V pátém utkání bude tradičně rozhodovat psychika. Ta by podle dosavadního průběhu měla být odolnější v mužstvu Litoměřic, ale… I na straně Baníku nějakou výhodu v „hlavách“ teď najít můžeme. A jsou dvě: vyhraný poslední zápas a dotlačení favorita až k pátému utkání. A to se hodí. „Po vítězném utkání je nálada v týmu parádní, budeme to chtít úspěšně zvládnout,“ tak nějak potvrzuje naše slova Jaromír Kverka.