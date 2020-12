Třikrát měl Baník favorizované Kladno na „lopatě“, třikrát se Rytířům podařilo srovnat stav. Remízovou bitvu musely rozhodnout až samostatné nájezdy, ve kterých uspěli hosté.

„Pro nás to byl vynikající zápas, hráčům jsem v šatně poděkoval, protože se určitě nemáme za co stydět, hrát takhle vyrovnaně s týmem, který ještě vloni hrál extraligu a dneska je to určitě top tým v Chance lize,“ uvedl po utkání sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Tomu chybělo hned několik opor. I bez Vracovského, Pohla, Tůmy, Přindiše nebo Guta ale horníci předváděli excelentní výkon.

Ve 12. minutě poslal Baník do vedení po svém výletě ve vlastním oslabení obránce Kadeřávek, který vymetl levý horní růžek kladenské branky. Rytíři srovnali v 15. minutě po skončení své přesilové hry Hajným.

Ve druhé třetině se situace opakovala. Vrána ve 22. minutě vrátil Sokolovu jednobrankový náskok, hosté kontrovali Račukem ve 27. minutě 2:2.

Potřetí se dostal Baník do vedení ve 47. minutě po nahození kapitána Tomáše Rohana od zadního mantinelu, které skončilo v kleci Rytířů. V 51. minutě ale hosté Melkou znovu dorovnali stav 3:3.

Horké chvilky přišly pro domácí v samotném závěru základní hrací doby. V čase 57:52 putoval na trestnou lavici Kadeřávek a o půl minuty později k němu přisedl také Tomáš Rohan. Tvrdou zkoušku ale domácí zvládli. Stejně jako prodloužení, kde musel Cichoň likvidovat nařízené trestné střílení Račuka i brejk Freye.

„Za mě parádní výkon všechny tři třetiny i prodloužení. Samozřejmě nějaké detaily i kvůli naší nezkušenosti, mládí, tam potom v rozhodujících chvílích při našich přesilovkách chyběly k tomu, abychom to dotáhli do vítězného konce, ale přežít přesilovku pět na tři dvě minuty před koncem zápasu je super práce a nemůžu nic jiného než hráčům poděkovat,“ vzkázal ještě jednou trenér Baníku Tomáš Hamara.

O vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Na domácí straně uspěl pouze Jakub Vrána, na hostující potom Kubík s Filipem. Výhra tak putovala do Kladna.