K pátému, rozhodujícímu duelu série předkola play-off Chance ligy se vydali odhodlaně hráči sokolovského Baníku.

Na ledě favorizovaných Litoměřic jim ale nevyšel úvod podle představ. Hned ve 4. minutě totiž skryl svůj pokus od modré čáry za hráče v ose střely litoměřický kapitán Jan Výtisk a domácí se ujali vedení – 1:0.

To poté „kališníci“ navýšili na začátku druhé části, když ve 23. minutě v rychlém protiútoku dva na jednoho střílel sice Martin Kadlec někam do ramen gólmana Neužila, ale odražený kotouč přepadl do brankoviště, kde ho stačil dorazit do klece Peter Jánský – 2:0.

Obrat ve vývoji se nekonal.

Naopak. Domácí rychle sebrali horníkům poslední zbytky myšlenek na postup. Ve 25. minutě putoval na trestnou lavici za sekání sokolovský Patrik Kadeřávek a početní výhodu Litoměřic využil po necelé minutě Martin Procházka.

A aby toho nebylo málo, stejný hráč se ve druhé třetině prosadil ještě jednou, ve 29. minutě při vlastním oslabení – 4:0.

Na konečných 5:0 upravil ve třetí třetině domácí Marek Berka.

HC Stadion Litoměřice – HC Baník Sokolov 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).



Branky a nahrávky: 3. Výtisk (Jánský, J. Holý), 23. Jánský (M. Kadlec, Jícha), 26. Procházka (Miškář, J. Holý), 29. Procházka (Jícha), 52. Berka (Urban, Konečný).

Rozhodčí: Petružálek, Micka – Flegl, Kotlík

Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý – M. Beran, Miškář, Procházka – L. Stehlík, Válek, T. Svoboda – Berka, Urban, Konečný – Jícha, Soukup, Jánský – M. Kadlec.

Sokolov: Neužil (52. Cichoň) – Tureček, A. Rulík, Přindiš, Poizl, J. Pohl, Kadeřávek, Březák – Křemen, Gut, Jiskra – Švec, T. Rohan, D. Tůma – Vracovský, Kverka, Kropáček – Prymula, Hašek, Vrána.