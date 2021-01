Věčná škoda. Kvůli takovým zápasům se hokej hraje. Bohužel derby v Kadani chybělo to nejpodstatnější fanoušci. Jinak nepostrádalo nic, včetně dramatického rozuzlení s přidanou hodnotou v podobě výhry pro sokolovský Baník.

Horníci šli na ledě kadaňských Trhačů do vedení, když se v 8. minutě při přesilové hře nejlépe zorientoval na brankovišti Kadaně Tůma a dostal kotouč do klece 0:1.

Jenže Trhači dokázali ještě v první třetině dvěma góly otočit stav. Ve druhé části sice srovnal již po necelých dvou minutách kapitán Baníku Tomáš Rohan, Severočeši ale znovu posunuli skóre na svou stranu. Když potom ve 48. minutě upravil domácí Houška již na 4:2, s hosty to nevypadalo vůbec dobře. „Kadaň dobře bránila, byli zatažení. My jsme tomu hodně pomohli, chodili jsme kolem nich, měli jsme slabší pohyb, nedokázali jsme jejich obranu roztáhnout,“ přibližuje dění na ledě sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Jeho svěřenci ale v posledních deseti minutách pořádně zabrali. V 52. minutě snížil na rozdíl jediné branky svým druhým gólem v utkání Tůma, za necelou minutu vyrovnal na 4:4 Zeman a v 54. minutě přetočil skóre na stranu Baníku Kadeřávek.

Dělbu bodů potom definitivně odmítl v 60. minutě při power-play Trhačů Švec, který trefil odkrytou branku 4:6. „Jsem rád, že kluci tahali až do konce. Za stavu 2:4 jsme ukázali velkou vnitřní sílu a dokázali jsme to otočit. My jsme byli optimisté a pořád jsme věřili, že to otočíme. Jsme samozřejmě rádi za ubojované tři body. To vítězství se rodilo těžce,“ poukázal trenér Baníku.

Pro Tomáše Hamaru měl zápas trochu zvláštní příchuť. „Pro mě osobně to bylo těžké, loni jsem v Kadani působil, chtěl jsem tam vyhrát a ukázat, že děláme dobrou práci. Byla tam i trochu větší nervozita. Jsem rád, že jsme to utkání nakonec zvládli,“ prozradil na závěr.

Ve středu se hokejisté Sokolova představí na domácím ledě. Od 18 hodin je čeká za zavřenými dveřmi atraktivní soupeř Slavia Praha.