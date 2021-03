"Veliká poklona před klukama, byla to velká dřina. Bojovali jsme oslabení a na hranici vyřazení. Ale zvládli to," hledal po vítězném utkání slova trenér hornického celku Tomáš Hamara.

I když to byl znovu infarktový zápas. Jeho svěřenci si v průběhu utkání vybudovali dvoubrankový náskok. Hned ve 4. minutě duelu využil přesilovou hru Jiskra, šest vteřin před vypršením druhé části hry potom udeřil Kverka.

Jenže ve třetí třetině znovu, stejně jako včera, o svůj náskok baníkovci přišli.

"Já nevím. Já už jsem říkal, že před třetí třetinou asi nebudu chodit do kabiny. Samozřejmě soupeř tlačil, my jsme to dobře bránili, ale potom dostaneme jeden gól a úplně z toho vypadneme, přestaneme hrát," popisuje kouč Sokolova.

Ve 47. minutě tak nejprve snížil Miškář a stejný hráč o necelé dvě minuty dorovnal skóre na 2:2.

Utkání tak šlo do dvacetiminutového nastavení. V něm po dvou minutách zužitkoval početní výhodu sokolovský bek Jan Pohl a poslal tak sérii k rozhodujícímu pátému utkání do Litoměřic.

"Zase na druhou stranu, do zápasu jsme se vrátili, předvedli jsme velkou bojovnost a v prodloužení potrestali zasloužené vyloučení soupeře," mohl si oddechnout Tomáš Hamara.

O postupujícím se tak rozhodne ve středu v Kalich Aréně.