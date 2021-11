Tempo hry od začátku nebylo příliš vysoké a diváci, jichž na utkání kvůli novým vládním opatřením mohl dorazit jen omezený počet, na pěkné ofenzivní akce dlouho marně čekali.

Na chvíli je z nudy vytrhl domácí obránce Pulpán, ovšem jeho střela skončila pouze na tyči mladoboleslavské branky. Celkově byla první třetina na jakákoliv další zakončení chudá.

Druhé dějství už vypadalo trochu lépe, ovšem jeho začátek poznamenal nepříjemný moment, kdy zůstal na ledě nehybně ležet boleslavský Lunter, nakonec ale doputoval na lavičku po svých.

Branky sice stále nepřicházely, ale už bylo alespoň k vidění více střel. Každopádně jednoznačně nejvýraznějším „highlightem“ druhé třetiny byla častá vyloučení, a to zejména na straně energetiků – ti posbírali hned čtyři dvouminutové tresty.

Budějovický Motor zhasl historickým zápisem kapitán Energie Vondráček

Hosté z Mladé Boleslavi ovšem žádnou z nabídnutých přesilovek nevyužili. „Naši hráči odvedli fantastickou práci v oslabení. To byl jeden z klíčových momentů, proč jsme to utkání zvládli,“ pochválil své svěřence karlovarský asistent Mariška.

Až v poslední minutě, kdy už byli domácí kompletní, se jim podařilo dostat puk za Novotného. Situaci nejprve zkoumal videorozhodčí, který branku uznal, Martin Pešout ale následně využil trenérské výzvy a kvůli nedovolenému bránění brankáři gól uznán nebyl. „Nějak to bylo v brankovišti a vím, že jsem měl puk mezi nohama. Soupeř přijel, píchl do něho a byl v bráně,“ podělil se o svůj bezprostřední pohled na spornou situaci Novotný. Již podruhé se tedy do kabin odcházelo bez vstřelené branky.

V úvodu třetí části zápasu měli více ze hry hosté a Varáci se dlouho ani nemohli dostat ke střele. Zato strážce jejich svatyně Filip Novotný, jenž se vrátil po vynucené měsíční pauze, byl dlouhou dobu v permanenci – a to i když Boleslavští zrovna hráli v oslabení.

Skóre se však i přesto neměnilo – Novotný totiž proti jejich střelám předváděl výborné zákroky. Nátlak soupeře tedy hokejisté Energie přežili a v závěrečné desetiminutovce přišla jejich chvíle.

V čase 52:55 se jim totiž v přesilové hře podařilo sehrát krásnou akci, na jejímž konci byla přesná teč Martina Kohouta, a Energie šla do vedení. „Branka v přesilovce byla rozdílová,“ prohlásil Mariška.

Když už to vypadalo, že se hosté dostanou k závěrečnému tlaku, tak Tomáš Rachůnek v útočném pásmu objel branku a pohotově zakončil k volné tyči. V rámci pouhých čtyřiceti sekund tak byl hostující Růžička překonán hned dvakrát. Hosté se ani nestihli pořádně rozkoukat a v jejich síti už se puk třepetal potřetí. Jejich power-play totiž po rychlém brejku využil Tomáš Mikúš, a pečetil tak do prázdné branky na konečných 3:0 pro Energii.

„Vždy když se vyhrává, tak má člověk radost. Jsem hodně rád, že nám to teď šlape jako na začátku sezony. Hlavně musím poděkovat klukům, protože zase makali na sto procent,“ řekl po utkání k důležité výhře maskovaný hrdina Novotný.

„Bylo to extrémně vyrovnané, se šancemi na obou stranách, ale výborně nás podržel brankář,“ řekl na jeho konto Mariška.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Branky a nahrávky: 53. Kohout (T. Mikúš, Plutnar), 58. T. Rachůnek (T. Havlín, Flek), 58. T. Mikúš (Vondráček). Rozhodčí: Veselý, Vrba – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. Diváci: 980.

Karlovy Vary: F. Novotný – Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera – Flek, Kulich, T. Rachůnek – O. Beránek, T. Mikúš, Immo – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Osmík, Redlich.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, Bernad, Šidlík – Kelemen, Fořt, Lunter – Dufek, Claireaux, Kotala – P. Kousal, A. Najman, T. Pospíšil – J. Stránský, Bičevskis, Eberle.