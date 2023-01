V první třetiny se diváci sice nedočkali, ale několikrát zazněla branková konstrukce na obou stranách. „První třetinu jsme hráli 0:0, udělali jsme pár chyb, když na obou stranách zvonily tyčky,“ vracel se k úvodní dvacetiminutovky mladoboleslavský Ladislav Čihák.

Ve druhé třetině pak energetici prakticky rozhodli o své výhře. Ve 24. minutě využil odrazu od zadního mantinelu Ondřej Beránek a otevřel gólový účet zápasu. Druhou branku Varů obstaral Petr Koblasa, který si objel protihráče a krásnou stahovačkou si získal prostor pro zakončení pod víko. Brankové radosti se posléze dočkali i hostí, když snížil na 1:2 Matyáš Kantner. Potřetí se Energie radovala ze vstřelené branky ve 38. minutě, kdy propálil mladoboleslavského brankáře mezi betony Filip Koffer.

„Jsme rádi, že ve druhé třetině jsme tlak zúročili a vsítili jsme branky,“ narážel Šik na povedenou dvacetiminutovku svého týmu. „Bohužel, ve druhé třetině jsme udělali individuální chyby a soupeř nás potrestal dvěma rychlými góly. Dobrým tlakem do brány a práci hráčů ve čtvrté formaci jsme dokázali stáhnout na 2:1, ale následovala další individuální chyba a dostali jsme na 3:1,“ zklamaně bilancoval druhou třetinu Čihák.

Energetici stvrdili svou výhru ve třetí třetině v jejím závěru, když si Jan Hladonik počkal na pravém kruhu a z ostrého úhlu udělal vítěznou tečkou za utkáním. „Chtěli jsme držet plán a být nad hrou. Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ neskrýval radost nad tříbodovým ziskem Šik.

„Takové góly, jako byl ten čtvrtý, bychom měli dávat my. To se nám aktuálně nedaří. Tabulka je extrémně vyrovnaná a zápasů zbývá ještě dost. Věřím tomu, že to zlomíme, nakopneme to a začneme sbírat body,“ přál si závěrem prolomení neúspěšné série Čihák.

V pátek 6. ledna se představí Energie ve 35. kole od 18.00 hodin Tipsport extraligy na ledě lídra tabulky z Pardubic.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Branky a nahrávky: 24. O. Beránek (Rulík, Stříteský), 26. Koblasa (Kohout, Dlapa), 38. Koffer (Stříteský, Rachůnek), 54. Hladonik (Kofroň, Juusola) – 27. Kantner (Bičevskis, Jánošík). Rozhodčí: Mrkva, Stano – Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 2209. Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Rulík, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch, Kohout – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Mladá Boleslav: Krošelj – Jánošík, Pláněk, Pýcha, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Söderlund, Lantoši, Šťastný – Šmerha, O. Najman, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský – M. Beránek, Bičevskis, Kantner.