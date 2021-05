Kluby Chance ligy se na čtvrtečním setkání dohodly na návrhu "jízdního řádu" pro novou sezonu. Vše musí samozřejmě ještě posvětit výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

V navržené variantě se kluby utkají tříkolově každý s každým, to znamená 48 zápasů pro každý tým v základní části.

Do play off, včetně předkola, postoupí deset nejlepších celků. Pro týmy na 11. a 12. místě sezoně končí. Mužstva na 13. a 14. místě se utkají o to, kdo spadne přímo do druhé ligy a kdo bude mít ještě možnost své působení v Chance lize obhájit v baráži s nejlepším celkem druhé hokejové ligy a kdo poputuje "dolů".

Mužstva na 15., 16. a 17. místě padají přímo.