49 vteřin nato už to bylo o dva góly, protože Klapkovu střelu Cichoň vyškrábl betonem jen před kmenového hráče libereckých tygrů Petra Wienceka, a ten se nemýlil.

I ve druhé třetině se na střeleckou listinu jako první zapsali hosté, ve 30. minutě hry ujel po levém křídle další Liberečák Adam Dlouhý a jeho následnou nahrávku do brankoviště si jeden z domácích hráčů srazil do branky.

Svěřencům Martina Štrby se o pár minut později podařilo v přesilové hře snížit na rozdíl dvou branek, když se puk po střele Pohla odrazil k 24letému Tomáši Vracovskému, jenž překonal Žajdlíka. To ale bylo pro druhé dějství vše.

Běžela 47. minuta, když se v závaru nejlépe zorientoval Adam Klapka a vrátil hostům tříbrankové vedení. „Čtvrtý gól asi rozhodl, ten nás zlomil úplně,“ vyjádřil se zklamaný Ondřej Jurčík. „Dneska jsme neměli takový drajv a energii.“

A v 55. minutě to byl opět Adam Klapka, kdo byl v samostatném úniku faulovaný Klejnou a z následného trestného střílení úspěšně navýšil na konečných 1:5.

„Nic z toho, s čím jsme šli do zápasu, se nám nedařilo. Prohrávali jsme souboje 50 na 50, přesilovku jsme využili jen jednu a moc jsme si tím nepomohli. Zápas jsme prohráli, ale už se díváme dopředu. Čekají nás dva důležité zápasy v na Moravě, kdy jedeme do Přerova a do Frýdku a my budeme chtít prohraný zápas tímto tripem odčinit a přivézt co nejvíce bodů,“ komentoval hořkou prohru asistent domácího kouče Vojtěch Šik.

Hokejisté Baníku mají před sebou v Chance lize první dvojutkání, když první odehrají dnes od 18.00 hodin na ledě Přerova, a druhé pak ve čtvrtek 7. února, kdy se představí od 18.00 hodin na stadionu Frýdku Místku.

HC Baník Sokolov – HC Benátky nad Jizerou 1:5 (0:2, 1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 34. Vracovský (Tomi, Pohl) – PH - 16. Pabiška (Aubrecht, Čederle) – PH, 17. Wiencek (Klapka, Štibingr), 30. Dlouhý (Štibingr), 47. Klapka (Špaček, Dušek), 54. Klapka - trestné střílení. Rozhodčí: Kostourek, Petružálek - Baxa, Belko. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 374. HC Baník Sokolov: Cichoň - Klejna, Novák, Pohl, Kadeřávek, Seemann, Rulík, Vodička - Jurčík, T. Rohan, Tomi, Vracovský, Kverka, Konečný, Kulhánek, Hašek, Novotný, Jandus, Vrhel, Sloboda.