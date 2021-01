Po více než třech týdnech čeká hokejisty prvoligového Baníku Sokolov pokračování Chance ligy. Do Sokolova míří celek z opačného koutu republiky AZ Heimstaden Havířov. Baníku patří v aktuální tabulce naší druhé nejvyšší soutěže osmá příčka, Havířov je dvanáctý. Oba dnešní soupeři se střetli v úvodním kole sezony, na severu Moravy se lépe dařilo horníkům ze západu Čech, kteří si odvezli tři body po výhře 2:1.

Sokolov se sešel k prvnímu tréninku v novém roce v neděli, kouč Tomáš Hamara přivítal skoro třicítku hráčů. Kromě Michala Houdka a Michala Guta měl k dispozici kompletní kádr. Trenérům se hlásili tři gólmani a více než pět pětek hráčů. „Zaměřili jsme se na to, abychom se trochu vybruslili z oslav a svátků. Takže to bylo spíše o tom, se vyjezdit a dostat se zpátky do tempa, protože jsme nebyli čtyři dny na ledě,“ přibližuje trenér Baníku.

Poslední zápas odehrál Sokolov 12. prosince doma proti Vsetínu, po pár dnech tréninku následovala vánoční pauza, několik tréninkových jednotek a poté čtyřdenní volno na přelomu roku. „Těch přestávek už je hodně. A každá, která je delší než dva dny, je znát a je pro hráče těžší se do toho vrátit. Ale vypotili jsme to, kluci jezdili parádně, takže jsem spokojený,“ říká Tomáš Hamara.

Během vánoční pauzy horníci doléčovali šrámy. „Vracejí se nám všichni zranění. Dnes nás bylo do pole šestadvacet, takže jsme měli plný počet a všichni kluci po zranění či nemoci již trénují,“ uvedl po prvním tréninku nového roku 2021 Tomáš Hamara.

Ten mohl přivítat také dva nováčky. Z Litoměřic přichází útočník Petr Hašek. Ze stejného klubu dorazil i obránce Daniel Poizl, který má ale v sezoně odehrány také tři zápasy za extraligovou Spartu Praha.

Zápas proti Havířovu začíná na sokolovském zimním stadionu v 17 hodin.