HC Baník Sokolov – HC Ústí nad Labem 8:2 (1:0, 5:1, 2:1). Branky a nahrávky: 18. Křemen (Strejček, J. Pohl), 24. Jurčík (Tomi), 28. Tomi, 30. Prošek, 31. Kružík (Kverka, T. Rohan), 38. Křemen (Prošek), 45. Šik (Klejna, J. Novák), 50. J. Pohl (Pořízek) – 22. Vrdlovec (Š. Havránek), 57. Vladimír Brož (Trefný). Rozhodčí: Wagner, Hucl – Belko, Coubal.Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 472.

HC Baník Sokolov: Habal – Klejna, J. Novák, J. Pohl, Strejček, A. Rulík, Vodička, Klikorka – Jurčík, Jiskra, Tomi – Šik, Pořízek, M. Sloboda – Kuťák, Kverka, Kružík – Prošek, T. Roha, Křemen.

„Na soupeře jsme se připravovali s tím, že jsme věděli, že budou chtít zhustit střední pásmo a hrát na brejky,“ prozradil po utkání s Ústím nad Labem asistent trenéra Baníku Vojtěch Šik.

Vstup do utkání však neměli hráči Sokolova příliš povedený, když hosté měli více ze hry, a akcie Baníku držel na vodou svými zákroky brankář Habal. Co se nepovedlo Ústí, povedlo se Sokolovu. V 18. minutě využili hru čtyři na čtyři, když se po střele Strejčka dostal puk ke Křemenovi a ten poprvé rozjásal sokolovský stadion.

„V první třetině jsme nehráli to, co jsme chtěli, takže jsme o přestávce museli trochu zvýšit hlas,“ přiznává Šik, že i přes vedení byli trenéři se hrou nespokojeni. I do druhé třetiny vstoupili baníkovci špatně, když hosté dokázali ve 22. minutě vyrovnat. Pak se ale naplno rozjela sokolovská gólová mašinérie. Nejprve navrátil vedení Sokolovu Špidlík, následně se prosadil v přesilové hře Tomi a na tříbrankový rozdíl posléze upravil Prošek. Gólové řádění Baníku však nebralo konce.

Další gól z přesilovky zaznamenal Kružík a druhou třetinu brankově zakončil v podobě šesté branky Baníku Křemen. „Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb, a i když jsme hned ve druhém střídání inkasovali, zbytek třetiny se nám povedl,“ říká asistent Baníku k druhé dvacetiminutovce, na kterou nebudou v Ústí rádi vzpomínat.

I ve třetí třetině si fanoušci Sokolova přišli na gólové radosti. Byly dvě a podělili se o ně Šik a Pohl. V závěru duelu sice Ústí přidalo druhou branku, ale to už jen kosmeticky upravilo ukazatel skóre do konečné podoby.

„Do třetí třetiny jsme nastoupili s tím, že se budeme dál snažit hrát aktivní hokej a neinkasovat. To se nám bohužel nepovedlo, protože Ústí vstřelilo gól po nešťastném odražení kotouče o mantinel,“ upozorňuje Šik.

Baníkovci tak dosáhli na cenné tři body před reprezentační přestávkou. Zpět do hry se dostanou ve středu 17. listopadu, kdy se představí na ledě Havířova. „Kluci teď budou mít dva dny volno a v úterý se opět sejdeme na ledě,“ dodal závěrem Šik.