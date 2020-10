Ti po první výhře v soutěže s Řisuty zamířili na horkou půdu do Havlíčkova Brodu, kterému patřilo v neúplné tabulce skupiny jih druhé ligy první místo.

Jenže Chebští se do utkání vložili ještě více než obvykle, navíc přicestovali v plné sestavě. „Přijeli jsme do Havlíčkova Brodu v plné síle, nasadili jsme do hry čtyři kompaktní pětky. Věděli jsme, že hrajeme na ledě lídra, podřídili jsme tomu taktiku. Měli jsme neskutečné množství zblokovaných střel. Hráli jsme odpovědně, obětavě do defenzivy, dodržovali jsme systém a nepropadávali jsme vzadu,“ líčí chebský předseda David Speierl, který musel vypomoct na střídačce Stadionu.

Cheb udeřil hned ve 3. minutě Vašíčkem, potom přestál dvojnásobné oslabení a na začátku druhé části začal své velké gólové představení Radek Prošek, který upravil na 0:2.

Domácí sice rychle snížili, jejich následný tlak ale hosté velmi obětavým výkonem s podporou vybraného oddechového času a výborného Kašpara v brance přestáli a potom Havlíčkovu Brodu uštědřili tvrdý direkt. Během pěti minut skóroval Vašíček, Prošek a Černý 1:5. „Konečně jsme proměnili brejkové situace, které jsme si vytvořili,“ pochvaloval si David Speierl. Koncovka Stadionu byla totiž v předešlých utkáních velmi mizerná.

Havlíčkův Brod dokázal už v předchozím utkání v Táboře smazat tříbrankové manko a se stejným cílem nastoupil do třetí části i proti Chebu. Na začátku dokonce domácí snížili na 2:5, jenže nadšeně hrající Stadion si prostě vzít výhru nenechal. Bleskově odpověděl ve 45. minutě Prošek, který tak dokončil hattrick, a „bruslaři“ se zmohli už jen na další korekci.

„Za ucelený a odpovědný výkon celého týmu, od brankáře až po všechny hráče, jsme si body zasloužili. Zasloužil si to tým, ale především celá organizace HC Stadion Cheb,“ mohl být po závěrečné siréně spokojen David Speierl.

Havlíčkův Brod tak po třech výhrách utrpěl první porážku v soutěži, Stadion naopak podruhé vyhrál. Ve středu má Stadion cestovat do Písku.