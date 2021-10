V sobotu jede Cheb do Písku, doma se představí ve středu 20. října od 18 hodin proti Klatovům.

Za vynikající atmosféru to musel ještě jednou zopakovat. „Ještě jednou děkujeme, celý zápas nás hnali a body které jsme vyválčili, patří i jim,“ uzavřel ohlédnutí za parádní podívanou.

Stadion předvedl znovu svou hru, která dokáže strhnout fanoušky v hledišti. „Byl to přesně ten hokej, který tady chceme hrát, doufám, že jsme pobavili diváky. Chceme jim celá kabina poděkovat, předvedli tady fantastickou atmosféru, chodí jich čím dál tím víc a my si nesmírně vážíme každého, kdo k nám přijde, který nám zaplatí,“ vysekl poklonu Michal Jäger.

Co podle Michala Jägera rozhodlo zápas? „Měli jsme velkou touhu po tom, abychom tenhle výsledek udělali,“ odpovídá.

Domácí se potom heroickým výkonem v bouřlivém prostředí snažili favorita dorazit. „Od 50. minuty jsme soupeře valili, tlak jako v papiňáku, byla tam tyčka, dva samostatné nájezdy, jedna tutová šance, v přesilovce jsme to zametali skoro do prázdné branky,“ líčí Michal Jäger.

A povedlo se. Ve 46. minutě bylo srovnáno 2:2. „David Holub to tam krásně prostřelil kolem beka,“ mohl se radovat trenér Stadionu Cheb.

Ten do závěrečné dvacetiminutovky provedl přece jen ještě jednu změnu v ofenzivě. „Zkoušeli jsme prostě všechno možné, abychom ten gól dali,“ prozrazuje Michal Jäger.

Do druhé třetiny domácí přeházeli útoky. „Byli jsme v ní Příbrami naprosto vyrovnaným partnerem,“ má jasno chebský kouč.

Naopak Příbrami se podařilo v 8. minutě vyrovnat. „Soupeř si zkušeně počkal na naši chybičku, udělali jsme ji ve středním pásmu, ztratili jsme kotouč na modré čáře,“ líčí trenér Stadionu. „Trošku nás inkasovaný gól rozhodil, bylo to ale dál otevřené, hrálo se nahoru dolů. My jsme tam ale v závěru propadli v útočném pásmu a nezvládli jsme back cheking,“ poukazuje Michal Jäger. Chebští tak 36 vteřin před první sirénou dostali gól na 1:2.

Stadionu se vydařil začátek zápasu. Již ve 4. minutě rozjásal skoro tři stovky diváků Martin Trapl, kterému předložil kotouč Vojtěch Kropáček. „Ujali jsme se vedení po parádní kombinaci celého prvního útoku. Soupeře jsme potom zatlačili do jejich obranného pásma, bohužel nám to tam už v první třetině nepropadlo,“ litoval chebský kouč Michal Jäger.

Hokejisté Stadionu Cheb ve druhé lize opět předvedli fantastický zápas. Po výhře nad do té doby vedoucím Táborem 8:7 se jim podařilo sesadit z prvního místa i druhého z hlavních aspirantů na postup, celek Příbrami.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.