Do KV Areny dorazí velice silný soupeř, Hradec je totiž momentálně na druhém místě a do karet mu hraje i druhá nejlepší obrana soutěže.

Co se ale formy týče, tak jsou na tom o něco lépe Západočeši, Hradečtí totiž v posledních pěti utkáních vyhráli jen dvakrát, zatímco energetici mají na kontě o jedno vítězství více.

Důležitou otázkou bude, nakolik Varáky ovlivní pětidenní karanténa, kvůli níž byli nuceni odložit zápas s Libercem.

Baníkovci odjeli ze Vsetína s prázdnou

Možné je jak to, že budou v nevýhodě z důvodu výpadku herní praxe, byť ten nebyl nijak výrazný, ale i to, že naopak budou hladoví po hokeji. Do zápasu již v dresu Karlových Varů nezasáhne dlouholetý brankář Energie Filip Novotný, který se podílel na návratu Energie do extraligy nebo se zapsal jako první brankář v historii na listinu střelců.

Zamířil totiž právě do hradeckého Mountfieldu. „Nestačil jsem se s kluky kvůli karanténě pořádně rozloučit. Takže nyní je to trochu smutné, ale takový je hokejový život,“ řekl ke své výměně Novotný.

Zda si stoupne do branky už nyní, právě proti svému teď již bývalému klubu, ale neví. „O tom ještě nepadla řeč, zdali bych měl nastoupit, ale bylo by to hodně emotivní. Bublá to ve mně, je mi z toho smutno. Na druhou stranu to takto funguje a došlo k výměně. Budu se s tím muset poprat. Bude to hodně zajímavé. Možná mi ukápne i slza,“ dodal třicetiletý gólman.

Duel 49. kola základní části bude zahájen ve Varech v 17.30 hodin.