Těžkou úlohu má ve druhé hokejové lize HC Stadion Cheb. Svěřenci zkušeného kouče Michala Jägera jsou zařazeni do „smrtící“ skupiny Jih, kde v osmičlenném pelotonu účastníků je hned několik aspirantů na postup do Chance ligy.

Chebští si ale vedou zatím statečně, po třech kolech mají na svém kontě dvě výhry. Nejprve doma porazili v urputné bitvě Písek 3:2, potom sice nestačili v Klatovech na místní celek a padli 3:0, chuť si ale Stadion spravil doma proti lídru soutěže z Tábora. A to velmi důkladně. Diváci viděli opravdu neuvěřitelný duel.

Táborští se nechali před zápasem slyšet, že přijeli na hezký zimní stadion pro tři body.

Jenže domácí nasadili svou hlavní klubovou zbraň, odhodlání a bojovnost. A kohouty v první třetině, velmi mírně řečeno, zaskočili. Skóre se totiž zastavilo až na stavu 5:0! Pořádný políček.

Po první přestávce se hosté s řadou ostřílených harcovníků v sestavě oklepali a začali velkou stíhací jízdu, která se zastavila až se závěrečnou sirénou. Naštěstí pro domácí neúspěšně.

HC Stadion Cheb - HC TáborZdroj: Zdeněk Plachý

Necelé tři minuty před koncem Jihočeši snížili na 8:6, a 45 vteřin před sirénou dokonce na rozdíl jediného gólu. Chebští obětavým výkonem ale soupeři vyrovnat nedovolili.

Nutno poznamenat, že hosté se vrátili do hry hlavně díky přesilovým hrám, které jim doslova daroval hlavní sudí. „Některá vyloučení jsem vůbec nepochopil,“ poznamenal s odstupem kouč Stadionu Michal Jäger. A nebyl zdaleka sám.

Tábor s početními výhodami nakládal excelentně. Ze sedmi ve druhé polovině utkání přetavil v gól hned pět!

Na domácí straně vedle výborného kolektivního výkonu měl svůj den Adam Křemen, který se zapsal čtyřikrát do střelecké listiny. „Byla to práce celé pětky, neměl jsem to ani tak složité, všechno to bylo po ledě do prázdné brány,“ odmítl mladý útočník svou klíčovou roli.

Včera po uzávěrce hrál Stadion Cheb na pražské Kobře, doma se představí opět v sobotu.