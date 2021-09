"HC Energie Karlovy Vary si této pomoci nesmírně váží a velice za ni děkuje. Jako důkaz sounáležitosti pak budou jména těchto přispěvatelů zobrazena na klubových dresech, ve kterých karlovarští hokejisté odehrají kompletní ročník nejvyšší české soutěže," sdělil klub v tiskové zprávě.

Mezi věrnými je například Bohumila Pěnkavová, která pokud není v zahraničí, tak navštěvuje všechna utkání Karlových Varů. Již od roku 1966, tedy od dob legendárního zimního stadionu u Tržnice. "Hlavně si vzpomínám na tehdejší zápasy se Sokolovem. Často sněžilo, ale hrálo se dál. Bylo to bezva," vybavuje si.

To, že dresy extraligového celku ponesou její jméno, jí nijak nerozhodilo. "Mě to nevadí," směje se.

S rozhodnutím, nechat klubu peníze za loňskou permici, věrná fanynka karlovarského hokeje neváhala. "Vždyť je to na mládež," odpovídá.

Novou permici si zakoupil i Miroslav Fous. "Že klub děkuje tímto způsobem mě těší," okomentoval své uvedení na dresu. "Podpořil jsem tak mládežnický úsek Energie, protože sleduji jejich práci a líbí se mi. Když přišla možnost přispět a nenechat si vrátit peníze za permanentku, neváhal jsem," vysvětluje své důvody rodák ze Sokolova, který bydlí v Lokti.

Ve sportovním prostředí není neznámou osobou. Teď už je sice v důchodu, ale ještě v roce 2018 byl v realizačním týmu druholigových fotbalistů Baníku Sokolov u trenéra Pavla Horvátha. "Teď už jsem jen pasivním divákem fotbalu v Sokolově i hokeje v regionu, ale především Energie Karlovy Vary," prozrazuje.

Jako správný regionální patriot teď bude přát všem sportovcům v nové sezoně co nejvíce úspěchů. "Nám divákům potom přeju, aby nám bylo dopřáno to vidět," doplňuje s úsměvem.

Jak vidí Míra Fous učinkování karlovarských hokejistů v nové sezoně? "Nerad tipuji, ale reálně si myslím, že cíl Energie dostat se alespoň do předkola playoff je splnitelný a reálný. Rozhoduje o tom i to, aby se drželo hráčů zdraví a to přeju vždy nejvíc," hlásí.

A pokud se to nepovede? "I v případě neúspěchu se ale nehroutím. Jsou důležitější věci než body," zůstává v klidu.