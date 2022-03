Zlatohlávek dvěma góly zařídil obrat proti Jihlavě. Vlašim dál drží druhé místo

Hostům se povedlo vyrovnat ve 49. minutě, kdy se v početní převaze prosadil Ondřej Jurčík, jenž doklepával puk do odkryté klece a poslal utkání do prodloužení. V něm měli ovšem poslední slovo favorizovaní domácí, kteří dotáhli duel do vítězného konce. Přitom sami mohli inkasovat, přesilovou hru si totiž v prodloužení zahráli hosté poté, co Dukla obdržela trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Prosadit se ale sokolovský Baník nedokázal, za což přišel trest v podobě trefy zkušeného Skořepy, jenž prolomil své střelecké trápení v play-off, když zaskočil brankáře Sokolova Cichoně rychlou individuální akcí. Druhé utkání semifinálové série je na programu v pondělí znovu na jihlavském stadionu od půl šesté večer.

V další semifinálové bitvě favorizovaný Vsetín roznesl v prvním klání Prostějov na domácím ledě 5:0.

Dukla Jihlava - Baník Sokolov 3:2 pp

Třetiny: 1:1, 1:0, 0:1 – 1:0.

Branky a nahrávky: 2. Vítězslav Brož (Menšík, F. Seman), 29. Helt (Kowalczyk, M. Zadražil), 65. Skořepa (Bilčík, T. Havránek) – 3. T. Jandus (J. Pohl, Kverka), 49. Jurčík (J. Pohl, Kverka).

Rozhodčí: Zubzanda, Valenta – Hnát, Dědek.

Vyloučení: 5:3.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 35:36.

Diváci: 2001.

Stav série: 1:0.

Dukla Jihlava: Žukov – Bilčík, L. Mareš, Kowalczyk, Valenta, Kachyňa, A. Dvořák, Chvátal – Čachotský (A), Skořepa (C), T. Havránek – T. Harkabus (A), M. Zadražil, Helt – F. Seman, Menšík, Vítězslav Brož – Cachnín, M. Juda, P. Čermák.

Sokolov: Cichoň – J. Pohl, Radek Jeřábek, J. Novák, Kadeřávek, Vodička, Klejna, A. Rulík – J. Konečný, Kverka (A), D. Přibyl – Jurčík (A), Vrhel, Tomi – T. Jandus, Hašek, M. Sloboda – Vracovský, T. Rohan (C), V. Bílek.