FOTO: Energie na ledě úřadujícího mistra neuspěla. Výhru Ocelářů řídil Hudáček

Následující branka hostujícího Ondřeje Beránka, který Mazance překonal v oslabení, znamenala už jen kosmetickou úpravu skóre. Na každý pád: Energie ve třetí třetině ukázala, že umí potrápit leckoho. Vždyť Oceláře dokonce v závěrečné periodě výrazně přestřílela, a to v poměru 14:7.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 4:2.Zdroj: Petr Rubal

„Před třetí třetinou jsme si v kabině řekli, že nemáme co ztratit a musíme přidat, protože dvě třetiny nebyly v našem podání nic moc a neměli jsme ani dobrý pohyb. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát jednoduše, napadat, dát aspoň jeden gól a doufat, že se to zlomí,“ prozradil Redlich. „Ale Třinec to ve třetí třetině také zjednodušil. Výsledek si už pohlídal. Domácí hráli to, co chtěli,“ uznal člen třetí útočné formace karlovarské Energie.

Šanci na reparát mají hokejisté Karlových Varů už ve čtvrtek, kdy od 17.30 hodin vyzvou na domácím ledě silnou Olomouc. Svěřenci trenéra Davida Bruka budou chtít po dvou skoupých d zápasech zase bodovat a naladit se dobře na blížící se derby na ledě Škody Plzeň, které je na programu v LOGSPEED CZ aréně dva dny po Vánocích (hraje se 26. prosince v Plzni od 16.30 hodin).

