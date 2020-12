Energetici předvedli opět bojovné srdce, když smazali čtyřbrankový náskok Sparty.

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha | Foto: Aleš Bedlík

Ve 45. minutě zavelel Martin Kohout k obratu, když snížil na 1:4. "Byl tam nahozený puk od modré čáry, nějak se to odrazilo, první co mě napadlo, tak hledat Koblyho (Petra Koblasu) na zadní tyči. Bohudík jsem ho nenašel, šťastným odrazem se to dostalo do brány a videorozhodčí rozhodl o gólu," popisuje gólovou situaci karlovarský útočník.