Ve třetí periodě pak hokejisté Dynama převedli pořádnou demolici. Tu načal úspěšnou dorážkou Lukáš Sedlák 39 vteřin po prvním vhazování ve třetí třetině. Ve 42. minutě už šly Pardubice do tříbrankového trháku, kdy Lukáš Radil projel do útočného pásma Varů a přenechal kotouč Robertu Kousalovi, který z kruhů propálil Štěpána Lukeše. Ve 47. minutě se radovala v KV Aréně Dynamo počtvrté, to když se puk od Lukáše Sedláka odrazil na brankovou čáru, kde si jej smolně sklepl do sítě Matěj Stříteský.

V 56. minutě pak využily Pardubice přesilovou hru, kdy Patrik Poulíček vypálil od modré, puk propadl Lukešovi za záda na brankovou čáru, kde jej do sítě dorazil bývalý energetik Tomáš Vondráček, který tak udělal definitivní tečku za duelem.

HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 0:5 (0:0, 0:1, 0:4). Branky a nahrávky: 33. R. Kousal (Hyka, Čerešňák), 41. L. Sedlák (Košťálek), 42. R. Kousal (Radil, Zohorna), 47. L. Sedlák, 56. Vondráček (Poulíček, Cienciala). Rozhodčí: Šír, Ondráček – Gerát, Zíka. Vyloučení: 3:3. Vyšší tresty: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 3626. Karlovy Vary: Lukeš – Havlín, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Dlapa, Mikyska – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kofroň – Mat. Adámek, Kružík, Kohout – Redlich, Koffer, Šmajda. Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rouha, A. Musil, Vondráček.