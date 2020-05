„V tomto týdnu máme naplánovány čtyři tréninky, hráčům necháme ještě prodloužený víkend volno. Chceme, aby se hlavně zapracovali a připravili na hlavní část přípravy,“ přibližuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Ta má začít v příštím týdnu. „Její zaměření bude tradičně hlavně na rychlost a sílu. Doufáme, že už budeme mít k dispozici více sportovišť. Teď můžeme trénovat jako všichni ostatní pouze na volném prostranství, v omezených skupinách. Počkáme tedy na další týden, na další uvolnění sportovišť a na to budeme potom reagovat,“ pokračuje asistent Martina Pešouta.

Nastalá situace je sice pro všechny nepříjemná, energetikům se ale pandemická „pauza“ trefila prakticky do období dovolených. Osmitýdenní příprava, pokud nenastane obrat k horšímu, by teď měla proběhnout tak nějak podle plánu. „Po tréninkové stránce to nějaké omezení nebylo, po komunikační a současným trénováním na skupiny se nás to trochu dotklo, ale myslím, že to není až takový problém. Jsme rádi, že můžeme trénovat aspoň takhle,“ říká pokorně Tomáš Mariška.

Ten věří, že hráči přišli po dvouměsíční pauze dobře připraveni. „Máme týden na to, abychom to zjistili. Všichni jsou to ale profesionálové a vědí, proč to dělají. Navíc se nám v poslední době podařilo nastavit dobré prostředí a morálku. Určitě se připravovali, jak nejlépe mohli,“ je přesvědčen karlovarský asistent.

Stávající kádr Energie:

Brankáři: Jan Bednář, Patrik Hamrla, Adam Horák, Jakub Kašpar, Filip Novotný.

Obránci: Dominik Graňák, Michal Plutnar, Lukáš Pulpán, Martin Rohan, Matěj Stříteský, Ondřej Šafář, Petr Šenkeřík, David Tureček, Martin Weinhold

Útočníci: Lukáš Adámek, Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik, Vít Jiskra, Petr Koblasa, Martin Kohout, Tomáš Křehlík, Adam Křemen, Patrik Machač, Tomáš Mikúš, David Novotný, Martin Osmík, Tomáš Redlich, Petr Rozhon, Václav Skuhravý, Otakar Šik, Tomáš Vildumetz, Tomáš Vondráček, Matěj Zabloudil.

Nováčci: obránce Lukáš Pulpán a útočníci Tomáš Redlich, Patrik Machač a Jan Hladonik.