Na ledě KV Arény svěřenci Martina Pešouta přivítají od 17.30 hodin celek BK Mladá Boleslav.

V prvním vzájemném duelu Generali Česká cupu energetici vyhráli po divoké přestřelce 7:5. „Chtěli jsme vyzkoušet nějaké nové hráče. Jsme rádi, že jsme první zápas vyhráli, ale výsledky v tuto chvíli ještě nejsou tak důležité. Bylo to takové trošičku nervózní, ale to asi k prvnímu zápasu patří,“ vrátil se k utkání v Mladé Boleslavi karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Dnes je na programu odveta. ,,Bereme to jako další součást naší přípravy, půjdeme opět z plného tréninku. Na druhou stranu, podařilo se nám uhrát nějaké body a chtěli bychom postoupit do další fáze, takže se pro to budeme snažit udělat maximum,“ říká Tomáš Mariška.

Energie je zatím po čtyřech odehraných kolech v čele své skupiny se sedmi získanými body. Koho pošlou trenéři do zápasu tentokrát? „Jaká bude sestava, uvidíme podle zdravotního stavu a dalších okolností. Před domácím publikem se ale budeme snažit nastoupit v co nejsilnější sestavě, abychom co nejvíc vypilovali nějaké ty vazby, které poté budeme potřebovat do samotné soutěže,“ prozrazuje asistent.