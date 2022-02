Relativně vyrovnanou první třetinu, kdy se oba celky navzájem střídavě dostávaly pod tlak, rozsekl čtyři sekundy před jejím koncem třetí nejproduktivnější hráč soutěže Lukáš Pech.

„Ta první část byla z naší strany dobrá, ale když dostanete takovýto gól do kabiny, tak to určitě není pro sebevědomí nic dobrého,“ komentoval smolný moment Jiří Černoch.

Energie nadělila Zlínu „bůra“

Ve druhé třetině se odehrálo necelých pět minut a na kostce už svítilo skóre 0:2, o druhý gól Motoru se po přečíslení dva na jednoho, při němž mu sekundoval Voženílek, postaral třiatřicetiletý útočník Jakub Valský. Jindřich Abdul pak měl možnost zvýšit skóre na rozdíl tří branek, když měl k dispozici trestné střílení.

To se mu ale proměnit nepodařilo a skóre se už do odchodu do šaten nezměnilo. Nakonec ale hráči Motoru dokázali třetí branku vstřelit, v 52. minutě po chybě Dalimila Mikysky rozvlnil síť za Habalovými zády Martin Hanzl.

I domácí pak měli k dispozici trestné střílení. Proměnit se ho pokusil Černoch, ale, stejně jako předtím Abdul, neúspěšně. Poslední hřebíček do pomyslné rakve Varákům zasadil v 55. minutě hry z dorážky po střele Šenkeříka kanadský obránce Stuart Percy. Jihočeši si tak domů odvezli tři body za jasnou výhru 4:0.

„Myslím si, že utkání rozhodly dva klíčové momentya to bylo poslední střídání první třetiny, kdy jsme si nechali lehkovážně dát gól. Nakopli jsme tím Motor a potom jsme propadli ve druhé třetině, byli v přečíslení a za stavu 0:2 se nedá našim hráčům upřít snaha o zvrácení zápasu. Ale Budějovicím stačilo jen vyhazovat kotouče, čekat na brejkové situace a hrát se zabezpečenou obranou,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Energie Tomáš Mariška.

Další zápas borce z lázeňského města čeká dnes, kdy v dohrávce 43. kola zajíždí na led sedmé Sparty. „Na zápas se těším. Bylo by dobré získat nějaké ty body, abychom se uklidnili v tabulce,“ hlásí Jiří Černoch. Úvodní hvizd zápasu zazní v 18.30 hodin.