Hokejisté extraligové Energie Karlovy Vary nastupují na pokyn Krajské hygienické stanice desetidenní karanténu.

"Všichni hráči, realizační tým a trenéři našeho A-týmu podstoupili v pátek a v neděli testování na onemocnění covid-19. U dvou testovaných byl test bohužel pozitivní a Krajská hygienická stanice nařídila celému týmu desetidenní karanténu, která začala dnem 24.9., kdy byli všichni členové týmu z tréninku odesláni do izolace do svých domovů. Karanténa se týká pouze hráčů, trenérů a členů realizačního týmu, kteří prokazatelně přišli do kontaktu s pozitivně testovanými - to se však týká bohužel většiny členů našeho týmu.

Další postup konzultuje klubový lékař s vedením krajské hygieny a s vedením soutěže," uvedl klub v prohlášení.

Pokud nenastanou žádné další komplikace, kalrovarský A - tým by se měl sejít kompletní k tréninku nejpozději 4.10. a poté v následujícím týdnu začít hrát extraligové zápasy, tzn. s největší pravděpodobností utkání 9.10. v domácím prostředí proti Vítkovicím.

"Pro pět odložených utkání začneme hledat ihned náhradní termíny v rámci komunikace s vedením soutěže a příslušnými soupeři," hlásí energetici.