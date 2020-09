Karlovy Vary nastoupí dnes od 17.30 doma proti Mladé Boleslavi

HC Energie Karlovy Vary | Foto: Aleš Bedlík

Startujeme. Začíná nový ročník hokejové Tipsport extraligy. Karlovarská Energie začne domácí trojblok zápasů dnes od 17.30 proti Mladé Boleslavi.

„Chceme se porvat o předkolo, chceme se porvat o play-off, to je náš základní cíl. Všichni v kabině se o ty zápasy chtějí porvat a udělají pro to všechno. Na co to bude stačit, se uvidí. Extraliga je extrémně vyrovnaná, sezona bude letos asi také extrémně specifická, uvidí se, co přinese, v jakém režimu budou vůbec zápasy probíhat,“ říká před úvodním buly nového ročníku naší nejvyšší soutěže karlovarský asistent Tomáš Mariška.