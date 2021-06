„Měli jsme čtyři týdny objemové, hrubé, těžké fáze. Splnili jsme tam přesně všechno to, co jsme chtěli. Kluci to velmi dobře odpracovali. Již na konci čtvrtého týdne, který končil dvoufázovým tréninkem, bylo vidět, že si hráči potřebují trochu orazit,“ přibližuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Po zkušenostech z předchozích sezon tak byl pátý týden opět herní. „Je trochu na odlehčení, na změnu režimu. Kombinovali jsme to s ledem, kde jsme hráli na velkém, nebo malém prostoru. I tam kluci získávali body, v zápasech, kde hráli proti sobě. Na suchu jsme potom měli turnaj v basketbale, v tenise, v plážovém volejbale, v nohejbale,“ popisuje asistent Martina Pešouta.

O nějakou jízdu na půl plynu se ale nejednalo. „I když to tak nevypadá, tak hrát třeba basketbal čtyři na čtyři ve velké tělocvičně je fyzicky velmi náročné, i například nohejbal, kde nastoupíte tři na tři v pěti zápasech na dva vítězné sety,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Vítaná byla pro hráče hlavně změna režimu. „Kluci se odreagovali, vyzkoušeli si zase trochu jiné věci, ke kterým se během sezony tolik nedostanou. A zase nám to ukázalo i jejich trochu jinou stránku, nejenom v hrubé práci, ale i chování při hře v kolektivu,“ poukazuje karlovarský asistent.

Teď mají energetici na programu závěrečné tři týdny přípravy. „Budeme klasický režim kombinovat částečně s ledem, v suché přípravě půjdeme z hrubého objemu více do rychlosti a kratších, intenzivnějších prací. Budeme zrychlovat, abychom v osmém týdnu mohli absolvovat výstupní testy. Doufáme, že budou kluci co nejlépe připraveni,“ přeje si Tomáš Mariška.

Celou přípravu zůstávají hokejisté Karlových Varů v domácím prostředí. „Máme tady všechno, co potřebujeme, krásnou halu, led, atletický stadion, máme tady tři posilovny, bazén, regeneraci. Po našich zkušenostech nepotřebujme nikam vyjíždět, děláme to takhle již čtyři roky zpátky,“ říká asistent Energie.

Poslední ztracená ovečka, reprezentant Jakub Flek, je již zpátky ze světového šampionátu. „Komunikuje s ním hlavní kouč, přes víkend jsme ho nechali, určitě mu dáme delší volno. Myslím, že se asi spíše připraví individuálně, protože všem hráčům, co byli v reprezentaci, jsme dávali minimálně tři týdny volno,“ pokračuje Tomáš Mariška.

K mužstvu by se Flek mohl připojit až se začátkem přípravy na ledě, do té doby by mohl trénovat individuálně. „U něj nemám zrovna sebemenší pochyby, že by se nedostatečně připravil. Až bude mít zbytek hráčů dovolenou, tak si myslím, že už bude odpočatý, začne se již připravovat a na led bude stoprocentně připraven,“ předjímá karlovarský asistent.

Jak Tomáš Mariška hodnotí vystoupení Jakuba Fleka na mistrovství světa? „Absolvoval ho výborně, udělal velmi dobré jméno i karlovarskému hokeji. Byla to odměna za jeho práci, už to, že se na šampionát dostal. Jeho pozice v průběhu turnaje rostla a svými výkony si ji zasloužil. Dostával stále větší šanci, stále větší ice time v důležitějších situacích. Byť se týmový úspěch nepodařil, tak z pohledu Kuby to bude hodnotit on, stejně jako my, velmi úspěšně,“ říká na závěr uznale karlovarský asistent.