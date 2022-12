Vedení klubu se tak rozhodlo na situaci zareagovat a uskutečnit hráčskou výměnu s Pardubicemi, jejíž součástí je příchod mladého talentovaného útočníka Filipa Koffera a také finanční kompenzace.

„Tomáš za námi přišel s tím, že u nás už v příští sezoně působit nebude. V těchto chvílích již skládáme mužstvo i s výhledem na další sezony a proto jsme se rozhodli výměnu uskutečnit. Tomášovi za jeho odvedenou práci pro náš klub děkujeme a přejeme mu mnoho štěstí v novém angažmá,“ okomentoval odchod již bývalého kapitána sportovní manažer klubu Václav Skuhravý.

„Chtěl bych všem poděkovat za to, že jsem mohl hrát za Karlovy Vary. Vždy jsem se snažil pro mužstvo odvádět maximum. Moc si vážím podpory fanoušků, kterou jsem tady měl,“ rozloučil se se svým již bývalým působištěm Tomáš Vondráček.

Zatímco Vondráček míří do Pardubic, opačným směrem se přesouvá jiný forvard, Filip Koffer.

„Ve Filipovi získáváme mladého perspektivního útočníka, který hraje dobře na obou koncích kluziště. Je to výborný bruslař, který umí hrát defenzivně a je velmi platný i v oslabeních. Vidíme v něm velký potenciál,“ okomentoval nejnovější posilu hlavní trenér Energie David Bruk.

Jedenadvacetiletý Filip Koffer nakoukl do profesionálního hokeje právě v Pardubicích, kde v sezoně 2018-19 poprvé naskočil i do extraligy. Odchovanec Dynama prošel i tamním dorostem a juniorkou, v sezoně 2019-20 si na rok vyzkoušel i kanadskou juniorskou WHL. Po roce se ale vrátil do Pardubic a nyní si poprvé v kariéře vyzkouší i jiné extraligové angažmá.

„Už se moc těším na novou zkušenost a výzvu, kterým pro mě angažmá v Karlových Varech bude. Věřím, že budu pro tým platným hráčem,“ vyhlíží novou karlovarskou zkušenost mladý útočník, pro kterého je přichystána smlouva do konce sezony 2024/25.

Účastník MS do 18 i 20 let by se k týmu měl připojit již ve středu a v pátek by neměl chybět v sestavě Energie v duelu na ledě brněnské Komety.