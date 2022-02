Hned na to putovali hosté znovu do čtyř a Liberec se prosadil při početní výhodě podruhé. Střela Jakuba Klepiše se odrazila k Tomáši Filippimu, a bývalý hráč Magnitogorsku dorazil kotouč za brankovou čáru.

Ve druhé části Energie sice využila zaváhání při střídání domácích a Jiří Průžek, jenž před touto sezónou přišel právě z Liberce, po samostatném úniku snížil. „Já tohle zakončení trénuji a pokud se dostanu do úniku i v zápase, tak to dělám. Jsem rád, že to vyšlo. Jarda Pavlenka asi zapomněl, co jsem na něj loni zkoušel na trénincích,“ komentoval gólovou akci 23letý útočník. Šelmy ale v polovině zápasu přispěchaly s rychlou odpovědí, když z předbrankového prostoru procedil puk do sítě Adam Najman.

Energie v Třinci vyhořela, teď ji čeká Liberec

Do závěrečné třetiny tak šli svěřenci Patrika Augusty s dvougólovým náskokem. Ten bránili poctivou defenzivní hrou. Necelých šest minut před koncem se navíc Tomáš Filippi protlačil z rohu až před Štěpána Lukeše a po povedené individuální akci zvýšil na konečných 4:1.

„Utkání rozhodla první třetina. Neodehráli jsme ji úplně špatně, při hře pět na pět byla podle mě vyrovnaná. Bohužel jsem ale udělali dva fauly a byli jsme za ně potrestáni dvěma brankami, které určily ráz celému zápasu. Poté jsme se tlačili do dobře postavené obrany a jeden kontaktní gól byl málo,“ hodnotil utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Před námi je posledních šest zápasů, které potřebujeme zvládnout,“ hlásil Jiří Průžek. Další utkání energetiky čeká dnes, kdy doma od 17.30 hodin vyzvou Mladou Boleslav, která má na Západočechy šestibodový náskok.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 11. J. Vlach (M. Zachar, Klapka), 13. Filippi (Klepiš, L. Šmíd), 31. A. Najman, 55. Filippi (A. Najman) – 26. Průžek (Plutnar). Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 3019.

HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán, Weinhold – T. Rachůnek, T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík.