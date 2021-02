První třetina v pořadí čtvrtého západočeského derby sezony vyzněla nakonec lépe pro hosty, když ve 12. minutě Straka schoval svou nenápadnou střelu zpoza hranice kruhu - 0:1.

Na domácí straně zlobil především nově složený první útok, kde se vedle Jakuba Fleka představil zbytek třetí formace, při absenci Petra Koblasy tedy Jiří Černoch a Martin Kohout.

"My jsme do utkání nevstoupili dobře, celou první třetinu jsme byli slabší v soubojích, Plzeň nás přetlačovala, přehrávala, byla silnější, zarputilejší a zaslouženě šla do vedení," okomentoval první dvacetiminutovku karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Druhou část začali lépe hosté a ve 26. minutě po propadu Energie ve středním pásmu upravil na 0:2 Malát. "Ve druhé třetině jsme v tom ještě chvilku pokračovali a zbytečně jsme si nechali soupeře odskočit o dva góly," popisuje asistent Energie.

S šancemi Karlových Varů to nevypadalo dobře.

Jenže hned po 52 vteřinách snížil šťastnou brankou po objetí plzeňské svatyně Vildumetz a načal tak velký obrat.

Hladonikovu příležitost ještě uhasil výborným zákrokem Frodl, ale krátce po něm, ve 32. minutě, využil zaváhání hostí kapitán Skuhravý, který měl dostatek času na seřízení mířidel a vymetl víko plzeňské klece.

A aby toho nebylo málo, karlovarský veterán udeřil znovu ve 34. minutě, když lišácky s pomocí clony před sebou vyhnal Frodla na střídačku - 3:2.

Poté byl blízko vyrovnání hostující Kantner, ale na brankovišti energetiků neuspěl. Na rozdíl od Fleka ve 39. minutě, který šel po pěkném přiťuknutí Kohouta sám na střídajícího Pavláta a pokusem na vyrážku zvýšil již na 4:2. "Jsem rád, že jsme zvedli hlavu a zápas otočili. Paradoxně zbraněma, kterými nás vždycky přehrával soupeř a to jsou protiútoky a rychlé otáčení hry ve středním pásmu. Z toho jsme dali tři branky," líčí Tomáš Mariška.

Třetí třetina se nesla ve znamení stíhací jízdy hostů. Škodovka ale nedokázala využít ani jednu ze svých tří přesilových her, i když v té poslední musel domácí bek Plutnar uklízet padající kotouč do branky rukou a při střele Poura se ozvala tyčka.

Domácím pomohl čtyři minuty před koncem svým vyloučením hostující Čerešňák, Plzenští se tak dostali k power play až 71 vteřin před třetí sirénou. Energie si ale již tři body pohlídala. "Poctivou defenzivní prací jsme výsledek kontrolovali a nepouštěli už soupeře do žádných větších šancí a když, tak nás výborně podržel brankář Novotný," hodnotí závěrečnou část Tomáš Mariška.

Prvních dvacet minut tak energetici neodehráli podle představ trenérů, velmi kvalitní představení ve druhé a třetí třetině ale na výhru tentokrát stačilo. "Čtyřicet minut jsme odehráli poctivě defenzivně s dobrým výkonem gólmana," poukázal karlovarský asistent.

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:1, 4:1, 0:0).

Branky a nahrávky: 27. Vildumetz (Weinhold, Vondráček), 32. Skuhravý (D. Mikyska, F. Novotný), 34. Skuhravý (Vondráček), 39. Flek (Kohout, Černoch) – 12. Straka (Kvasnička, Kodýtek), 26. Malát (Kodýtek, Straka).

Karlovy Vary: F. Novotný (Habal) – D. Mikyska, Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – Flek, Černoch, Kohout – Hladonik, Kulich, T. Mikúš – Sapoušek, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Redlich, Vildumetz, Osmík.

Plzeň: Frodl (34. Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Budík, L. Kaňák, Vráblík, Jiříček, Houdek – Straka (C), Suchý, Dočekal – Pour, M. Lang, Rob – Kracík (A), Malát, Přikryl – Kodýtek, P. Musil, Kantner.