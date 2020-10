Energie se ale pomalu dostávala do hry, k vidění byl svižný hokej a v 9. minutě bylo srovnáno. Jakub Flek blafákem mezi betony zužitkoval brejk po přihrávce od Petra Šenkeříka – 1:1. Tímto stavem, kde se domácí bránili rovnou čtyřem početním výhodám Sparty také skončila první třetina.

Na začátku druhé dvacetiminutovky se dostali Pražané zásluhou Pecha znovu do vedení – 1:2. Poté dostali možnost dvou přesilových her také energetici, nebyli však úspěšní. Naopak po jejich skončení udeřila Sparta potřetí. Rousek, který naskočil z trestné lavice, vyzval ke skórování Řepíka – 1:3.

Naději na zvrat potom učinil ve 39. minutě Jiří Černoch, jehož gól po asistenci Ondry Beránka musel sice potvrdit videorozhodčí, ale branka platila – 3:2.

Rozuzlení přinesl až závěr třetí třetiny. 1:40 minuty před koncem se domácí dostali k power play. První útok se ale neprosadil, druhá formace si vedla lépe, vyrovnat se jí ale nepodařilo.

Miloslav Hořava (HC Sparta Praha): "My jsme věděli, že jsou domácí po karanténě, což si myslím byla jejich nevýhoda. V první třetině nám pomohli přesilovky, v těch jsme se dostali do vedení i do takového lepšího tempa. Druhou třetinu si myslím, že byli domácí lepší, i díky přesilovkám. Zápas byl vyrovnaný, nakonec jsme byli šťastnější a získali tři body."

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): "Po těch dvou dnech co jsme měli na přípravu na tohle utkání jsme do první třetiny vstoupili špatně. Nevím, jestli to bylo z přemíry snahy, nebo proč jsme udělali čtyři úplně zbytečné fauly a dostali tím Spartu do hry a do vedení. Ve druhé třetině jsme se trošku uklidnili, zlepšili pohyb, hra se vyrovnala, ale paradoxně jsme v téhle fázi ale udělali dvě chyby, které soupeř nekompromisně potrestal. Tam nám osdkočil o ten jeden gól, který nám potom ve třetí třetině chyběl."

HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha 2:3 (1:1, 1:3, 0:0).

Branky a nahrávky: 9. Flek (Šenkeřík, Kotvan), 39. Černoch (O. Beránek, Kohout) – 7. Řepík (Horák, Tomášek), 24. Pech (Kudrna), 35. Řepík (Rousek, Horák).



K. Vary: F. Novotný – Kotvan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, M. Rohan (A) – Lauko, D. Kaše, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Osmík, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.

Sparta: Machovský – Kalina, M. Jandus, T. Pavelka, Jeřábek, Tomáš Dvořák (A), Mikliš, Chvátal – Rousek, Horák, Řepík (C) – Chlapík, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Říčka, Vitouch.