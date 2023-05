Energie představila nové tváře v rámci Lord of the pucks

Kamila Stříteská Ströer

/HOKEJ/ Lord of the pucks, tak nazvala Energie představování nových tváří. A není divu. Do kádru energetiků totiž zavítal Frodo, tedy Dominik Frodl, který se s vedením domluvil na tříletém kontraktu. Celkem pět posil Karlovarští přivítala mezi svým společenstvem.

Brankář Dominik Frodl bude hájit barvy karlovarské Energie. | Foto: Ladislav Adámek