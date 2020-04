„Sportoviště sice kvůli probíhající pandemii koronaviru zejí prázdnotou, vy ale i tak můžete zaplnit KV Arenu do posledního místa, stačí si zakoupit virtuální vstupenku. Výtěžek z prodeje je navíc určen městské správě sociálních služeb, která z něj pořídí potřebné věci pro Domov seniorů v Karlových Varech. Pojďme tak společně virtuálně zaplnit KV Arenu a zároveň přispějme na dobrou věc!,“ nabádá své příznivce extraligová Energie Karlovy Vary.

HC Energie Karlovy Vary chce v současné době, kvůli šíření koronaviru ochromené ve všech činnostech společnosti, pomoci lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi, tedy seniorům. Klub se proto rozhodl, že této skupině našich spoluobčanů pomůže uspořádáním virtuálního zápasu, jehož výtěžek půjde na podporu Domova seniorů v Karlových Varech.

Předprodej virtuálních vstupenek byl zahájen už ve středu 15. dubna. Kdo si ještě nestihl vstupenku zakoupit, má na to nejvyšší čas, prodej totiž končí 30. dubna. „Každý, kdo si zakoupí vstupenku, získá především dobrý pocit, že pomohl správné věci. Vstupenky do hlediště KV Areny jsou v jednotné ceně 50 korun. Můžete však přispět i vyšší částkou, tedy zakoupením lístku do prostor VIP nebo dokonce využít komfortu jednoho ze 26 Sky boxů. Kdo chce však přispět ještě více, ten může zakoupit více vstupenek, jejich počet totiž není na osobu omezen,“ stojí v návodu.

Energie ale pouze nebere. Koupí vstupenky fanoušci karlovarského týmu vedle podpory seniorů zároveň získají možnost zhlédnutí videosestřihu ze stříbrné sezóny 2007/08, ve které klub zároveň oslavil 75 let svého založení.

A proč právě Jubilejní stříbrná? „Především proto, že na stříbrné tažení energetiků pod vedením Zdeňka Venery se ve stínu historického titulu tak trochu zapomíná. Určitě se vám vrátí vzpomínky na druhou nejúspěšnější sezónu karlovarského hokeje a pro řadu z vás to budou i premiérové obrázky,“ tvrdí organizátoři.

Fanoušci Energie uvidí nejen góly a krásné akce, či úchvatné zákroky brankáře Lukáše Mensatora, ale nahlédnou také do šatny po zápasech, nebo si připomenou právě zmíněné výročí založení klubu.

Tento sestřih bude k vidění premiérově 30. dubna 2020 od 17:30 hodin.

Ceny vstupenek:

Hlediště: 50,-Kč

VIP místa: 100,-Kč

Sky box: 150,-Kč



Jak je možno vstupenku zakoupit?

Vstupenku si lze zakoupit přes internet on-line u společnosti Ticketportal. Pokud u Ticketportalu nejste registrováni, musíte to nejdříve učinit. Po zakoupení vstupenky nebo vstupenek vám na vámi zadaný přihlašovací email přijde vstupenka s kódem, který od 30. dubna uplatníte pro zhlédnutí sestřihu Jubilejní stříbrné.

Video není nutné zhlédnout přesně v den „premiéry“, je možné si je přehrát až do 15. května, ale pouze jednou! Trvá 92 minut.

Vstupenku nelze zakoupit na některém z prodejních míst společnosti Tickteportal.