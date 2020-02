Jirko, utkání s Hradcem Králové bylo velmi napínavé a důležitost zápasu byla patrná…

Byl to zápas, který měl parametry play-off. Já jsem moc rád, že jsme to dokázali hrát, protože play-off je za rohem. Utkáním s Hradcem Králové jsme si pojistili předkolo. Nyní se budeme pouze soustředit na to, abychom dohráli co nejlépe základní část a abychom, pokud možno, zůstali ve stejném tempu a módu, ve kterém jsme hráli v pátek s Hradcem. Věřím, že se porveme o co nejlepší umístění.

Ve druhé periodě jste se poprvé v zápase dostali do jednobrankového vedení, jak těžké bylo těžké tento výsledek bránit? Hradci se nakonec podařilo prosadit ve 45. minutě…

Byl to zkrátka play-off zápas, taková utkání jsou většinou jen o jednu branku. Inkasovaný gól ve třetí třetině pro nás byl velkou ránou, jelikož na začátku třetí části jsme hráli skvěle, měli jsme velké množství šancí a místo toho, abych proměnili naše šance, tak inkasujeme trochu slepený gól. Následně jsme byli zhruba dvě minuty v menším útlumu, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit a myslím si, že jsme nebyli daleko od tříbodového zisku. Nakonec nám dva body úplně stačí.

Energie bude po devíti letech bojovat v předkole play-off, jste nakonec spokojení?

Převládá spokojenost. Po devíti letech je v Karlových Varech předkolo, jsem za to strašně rád. Nikdo nechce končit sezonu brzy. Nyní už je pouze v našich rukách, jak dlouhá naše sezona bude. Osobně doufám, že co nejdelší a na play-off se hodně těším. Je to úplně jiná liga. Zúročíte celoroční práci, protože od léta se připravujete, takže zhruba deset měsíců jedete na maximum a nyní je nejdůležitější část před vámi a ukáže se, jak na tom kdo herně je.

Budete se ještě soustředit na postavení v tabulce, abyste případně začínali na domácím ledě?

Budeme se snažit být v prvních dvou místech předkola. V pátek se hraje poslední utkání základní části a v pondělí nám začne předkolo play-off. Můžeme se potkat s Olomoucí, se Zlínem - obě města jsou pro nás náročná na cestování, vyrazili bychom už v neděli a neměli bychom tolik času na regeneraci a přípravu. Přitom můžeme v pátek dohrát základní část v Karlových Varech a potom nás budou čekat dva dny v Karlových Varech, které můžeme věnovat dostatečné regeneraci a právě přípravě na pondělí utkání. Je určitě výhoda, když tým začíná na vlastní půdě.

Prolomili jste třízápasovou sérii proher, co dnes bylo lepší, oproti předchozím zápasům, ve kterých jste celkem inkasovali osmnáct branek?

Největší rozdíl je v tom, že jsme hráli týmově. Byli jsme zodpovědní vůči týmu, všichni jsme šli za stejným cílem, kterým bylo vítězství proti Hradci Králové. Vše jsme tomu podřídili. Nikdo si nehonil ego a hráli jsme jako jeden tým. To byl hlavní klíč našeho vítězství.

Poslední zápasy máte v krátkém intervalu a bez větší možnosti regenerace. Jak to osobně vnímáte? Jste raději v zápasovém tempu, nebo máte rád mezery mezi zápasy a čas na odpočinek?

Pro mě osobně je lepší, když hraji, než mít několikadenní pauzu. Samozřejmě nám to nyní nějaké síly sebere, máme do toho cestování do Vítkovic, takže náročné to nyní ještě bude. Myslím si, že každý raději hraje zápasy, než pouze jezdit na tréninku.

V pátek vás čeká poslední utkání základní části na domácí půdě, kdy se utkáte s Libercem. Jak byste pozval fanoušky na tento zápas?

Ať jich přijde co nejvíc, protože předkolo play-off je v Karlových Varech velkou záležitostí, která se koná po devíti letech. Doufám, že v pátek společně oslavíme tento malý úspěch pátečním zápasem, který samozřejmě vyhrajeme (smích). Dáme si tu předkrm před pondělím utkáním play-off. Budeme rádi, když nás fanoušci poženou za vítězstvím. Zápas s Libercem pro nás bude hodně důležitý, chceme se dostat do herní pohody, před tou důležitou částí.

Autor: Kamila Ströerová