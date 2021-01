Bez obou zámořských posil Davida Kašeho a Jakuba Lauka přivítali hokejisté Karlových Varů na svém ledě Berany ze Zlína.

Oba týmy hrály v první třetině velmi aktivně a k vidění byla řada šancí. Skóre otevřel po skončené přesilové hře povedenou tečí domácí Vondráček. Hosté ale stačili ještě v první dvacetiminutovce odpovědět Fryšarou.

Na začátku druhé části ale Energii vrátil vedení Zabloudil po asistenci Hladonika a na 3:1 upravil svou typickou akcí ve 27. minutě Flek, kterého dobře viděl Mikúš.

Ve třetí třetině k žádnému obratu nedošlo. Karlovy Vary si pojistily výhru dalšími dvěma góly po trefách Koblasy a Beránka.

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): Jsem rád za výkon našeho mužstva, které výborně podržel Filip Novotný. Čekali jsme velmi houževnatého a velmi dobře organizovaného soupeře, silného v osobních soubojích. To se všechno potvrdilo. Zlín byl po celou dobu nebezpečný z protiútoků, Filip nás držel ve hře. Na kotouči jsme konečně odehráli velmi dobrý zápas, dokázali jsme vstřelit pět branek, to je velmi povzbuzující. Jsem rád za mužstvo, jak to zvládlo, jak to odbojovalo a že jsme konečně zlomili tu černou sérii a získali tři body.

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Branky a nahrávky: 12. Vondráček (Graňák, Skuhravý), 22. M. Zabloudil (Hladonik, Weinhold), 27. Flek (T. Mikúš), 46. Koblasa (Pulpán), 47. O. Beránek (Graňák) – 14. Fryšara (Dobiáš)



Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – M. Zabloudil, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.

Zlín: Huf – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Suhrada – Vopelka, Fořt, Kubiš (A) – Dufek, Karafiát, Okál – Herman, Fryšara, Dobiáš – J. Ondráček, P. Sedláček, Sebera.