Po domácí porážce s Pardubicemi čekal hokejisty karlovarské Energie přesun na východ Čech, k nedělnímu zápasu 39. kola Tipsport extraligy v Hradci Králové. Tady se ale svěřencům Martina Pešouta bodovat nepodařilo. Naopak prvním čistým kontem v sezoně se blýskl domácí gólman Marek Mazanec. „Nula je hezká, ale jsem rád, že hlavně přišla výhra za tři body. Po té Plzni, kde jsem schytal pět banánů, jsem tohle potřeboval,“ řekl hrdina zápasu Marek Mazanec.

Hradec měl od začátku utkání více ze hry. Samostatný únik nejprve neproměnil Smoleňák. Ujal se až bekhendový pokus Orsavy.

I druhá třetina patřila gólově domácím. Nejprve se prosadil obránce Blain. Následně na 3:0 zvyšoval přesnou střelou zápěstím Lev.

Poslední branku zápasu zaznamenal Cingel, který se prosadil po parádní kombinaci se Lvem. „Byl to ideální zápas. Povedlo se to celému týmu, je super, že se nám podařilo dát čtyři branky,“ doplnil hodnocení zápasu Mazanec.

„Měli jsme povedenou první třetinu, ve které jsme si vytvořili hodně šancí. Bohužel jsme z nich dali jen jeden gól a Karlovy Vary se držely na dostřel. Skóre bylo poměrně dost vyrovnané. Potvrdili jsme, že poslední zápasy hrajeme docela slušně. Jsem rád, že vynikající výkon předvedl v bráně Marek Mazanec. Je jeho obrovská zásluha, že se zápas nevyvíjel jinak,“ hodnotil duel trenér Mountfieldu Vladimír Růžička.

Jak viděl zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška? „Do utkání jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Neměli jsme dobrý pohyb a domácí nás zatlačili. Byť jsme z toho velkého tlaku dostali jenom jednu branku, tak si myslím, že začátek byl hodně určující pro celé utkání. Potom jsme hru trošku rozbruslili a měli nějaké příležitosti, ale nepodařilo se nám vstřelit kontaktní gól. To nás trápilo celý zápas, a proto jsme nemohli pomýšlet na žádné body. Když domácí přidali další góly, mohli se víc soustředit na pevnou obranu a pro nás to bylo těžší a těžší. Snažili jsme se bojovat, ale ta neproduktivita a špatný vstup do utkání nás stály body,“ uvedl po porážce na východě Čech.

Hradec Králové – Karlovy Vary 4:0.

Branky a nahrávky: 9. Orsava (J. Sklenář), 24. Blain (Jergl, Nedomlel), 37. Lev (Smoleňák), 51. Cingel (Lev). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Lhotský, Votrubec. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:0. Bez diváků. Třetiny: 1:0, 2:0, 1:0.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Váchal, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák, Cingel, Lev – M. Zachar, R. Pilař, Kubík.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Vondráček, Skuhravý, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout– Redlich, Hladonik, M. Zabloudil.