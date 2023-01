V úvodu druhé periody si vytvořil Liberec dvě velké šance, ale Ordoš ani Jelínek na brankáře Energie Habala nevyzráli. Následně se potvrdilo rčení nedáš, dostaneš. Ve 29. minutě vyrazili karlovarští hokejisté do rychlého protiútoku, následně zavezl Beránek puk do pásma domácích, z levého kruhu vypálil a střelou na bližší tyč překonal libereckého brankáře Kváču.

Hned nato upalovali energetici po přečíslení na branku Liberce dva na jednoho, ale Gríger si tentokrát na libereckého brankáře nepřišel. Z vedení se ale neradovali Západočeši dlouho, když vyrovnání obstaral v přesilové hře ve 33. minutě liberecký Oscar Flynn.

Potřetí se měnil ukazatel skóre v liberecké aréně ve 45. minutě, kdy si Melancon vybruslil od modré čáry až na pravý kruh, odkud přes osu hřiště přesně našel Tomáše Filippiho, který poslal kotouč do poloodkryté branky karlovarského týmu.

Liberec posléze mohl jít do dvoubrankového trháku, ale Michael Frolík si bekhendovým pokusem na Habala nepřišel. Nakonec se přece jen dočkali domácí třetí branky, to když Energie šla v závěru třetí třetiny do rizika při power-play, čehož Liberec dokázal rychle využít, když Jelínek vyhrál buly na Richarda Nedomlela, který přes celé hřiště poslal kotouč přímo do prázdné branky, tím zpečetil výhru Bílých Tygrů na konečných 3:1.

HC Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: 33. Flynn (Balinskis, A. Najman), 46. Filippi (Melancon), 59. Nedomlel (Jelínek) – 29. O. Beránek (Koblasa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Frodl, Šimánek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 6189. Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Mikyska – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Kružík, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout.