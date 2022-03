Energie si vychutnala Litvínov a jde do play-off

Boj o všechno čekal energetiky v cizí hale, KV Arena se totiž proměnila v uprchlické centrum. „Teď jsou bohužel důležitější věci než náš hokej. Pomoc Ukrajině je důležitá a my to naprosto respektujeme,“ komentoval to domácí kapitán Vondráček.

HC Energie Karlovy Vary | Foto: HC Energie

Chomutovskou ROCKNET Arenu ale zaplnily skoro čtyři tisíce fanoušků, kteří tvořili skvělou atmosféru. V té dokázali svěřenci Martina Pešouta ve vypjatém utkání 60. kola urvat rozhodující body a postoupit tak do předkola play-off TELH. Během prvních minut měla ze hry více litvínovská Verva, která nepouštěla energetiky k puku. Štěpán Lukeš si první zákrok připsal už po sedmadvaceti sekundách. Situace na ledové ploše se pak ale vyrovnala a oba gólmani ukázali svůj um. V patnácté minutě viděli přítomní fanoušci první branku. Matúš Sukeľ zvládl ve středním pásmu obrat karlovarské o kotouč a dojet s ním až před bránu, odkud dokázal propálit Lukeše mezi betony. Energie slaví záchranu, teď zabojuje o play-off Druhá část se vyvíjela pro hokejisty pod vedením Martina Pešouta mnohem lépe. Už po třech a půl minutách hry totiž zvládli vyrovnat. Tomáš Havlín v přesilovce přesně našel Michala Plutnara, který tvrdou střelou z pravého kruhu propálil Denise Godlu. Ve 28. minutě mohli fanoušci v černých a zelených dresech znovu slavit. Tryskový Jakub Flek zvládl ujet všem, a zavezl tak puk do útočné třetiny. Tam jej předal Tomáši Rachůnkovi, jemuž se povedlo ránou zprava vymést pavučinu v růžku litvínovské klece. Třetí dvacetiminutovka odstartovala dvojicí vyloučení, ani jedno mužstvo ale nedokázalo svou početní výhodu využít. 54. minuta už ale karlovarské fanoušky znovu vystřelila na nohy. Kapitán Tomáš Vondráček totiž zvýšil na 3:1 poté, co obdržel kotouč od Martina Kohouta, a pálil za přesouvajícího se Godlu. Energetici tedy postupují do vyřazovací části! „Jsme nesmírně šťastní. Opět se ukázalo, jak je hokej krásný sport. Ještě v pátek nás plno lidí posílalo do baráže, do pralesa. A dnes tady slavíme se skvělými fanoušky postup do předkola play--off,“ radoval se Vondráček. „Věřím, že s takovými výkony můžeme být v play-off hodně nepříjemní,“ dodal. HC Energie Karlovy Vary – HC VERVA Litvínov 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 24. Plutnar (T. Havlín, Kohout), 28. T. Rachůnek (Flek), 54. Vondráček (Kohout, Hladonik) – 15. Sukeľ (Strejček). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 3911.

Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán, Parkkonen – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, Průžek.